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مقتل عشرينية طعنا بالرقبة في الغور الشمالي

12/28/2023 4:20:08 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علا عبد اللطيف تُحقق مديرية شرطة غرب إربد بوفاة عشرينية تعرضت للطعن في الرقبة، بمنطقة وقاص في لواء الغور الشمالي، بحسب ما أفاد "الغد" مصدر أمني.

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق في الحادثة والوقوف على الأسباب.

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