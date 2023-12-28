مقتل عشرينية طعنا بالرقبة في الغور الشمالي
التاريخ
12/28/2023 4:20:08 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) علا عبد اللطيف تُحقق مديرية شرطة غرب إربد بوفاة عشرينية تعرضت
للطعن في الرقبة، بمنطقة وقاص في لواء الغور الشمالي، بحسب ما أفاد
"الغد" مصدر أمني.
وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق
في الحادثة والوقوف على الأسباب.
MENAFN28122023000072011014ID1107664585
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.