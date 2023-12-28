CCM Biosciences تعلن عن إطلاق وحدة أعمال العلوم 5Prime

(MENAFN
- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية المتنوعة CCM Biosciences (التي يُشار إليها باسم CCM Bio) عن إطلاق وحدة أعمالها CCM 5Prime Sciences (5Prime) التي تركز على تطوير التكنولوجيا الخاصة وتطبيقها في مجال التكنولوجيا الحيوية للحمض النووي الريبي منزوع الأكسجين (DNA). تتضمن منصة التكنولوجيا من 5Prime العديد من التركيبات والأساليب المحمية ببراءات الاختراع والمتداولة تجاريًا على الصعيد العالمي للاستنساخ الجزيئي وتسلسل الحمض النووي الريبي منزوع الأكسجين (DNA) من الجيل التالي والتشخيص الجزيئي.
تركز 5Prime على مجالين: 1) اختبارات التشخيص المختبري (IVD): مجموعة كبيرة من اختبارات التشخيص المصاحب (CDx). للسرطان المستهدف والأمراض النادرة وتشخيصات ما قبل الولادة/ما قبل الزرع، والتي تم تطويرها باستخدام منهجيات تفاعل البوليميريز المتسلسل الرقمي بالقطرات (ddPCR) ومنهجيات التسلسل من الجيل التالي (NGS)، التي تصاحب الخط العلاجي الطبي الشخصي (الوصفة الطبية) من CCM Bio؛ و2) البيولوجيا التركيبية: إنزيمات الحمض النووي الريبي منزوع الأكسجين (DNA) والحمض النووي الريبي (RNA) المُعدّلة هندسيً التي تعمل على تحسين الإنزيمات المستخدمة في اختبارات التشخيص المختبري (IVD)، وفي كواشف تفاعل البوليميريز المتسلسل (PCR)، وكذلك في تركيب الحمض النووي الريبي منزوع الأكسجين (DNA)/الحمض النووي الريبي (RNA) الإنزيمي.
تتضمن التكنولوجيا المثبتة الكفاءة وراء منتجات تسلسل الحمض النووي الريبي منزوع الأكسجين (DNA) والاختبارات التشخيصية الرائدة في السوق؛ واحدة من أعلى 5 تقنيات مُدرة للدخل تم اختراعها في تاريخ جامعة برينستون
، وهو اختبار فحص الناقلات الرائد القائم على الحمض النووي الريبي منزوع الأكسجين (Quest Diagnostics من XSense. تشمل الاختبارات والمنتجات التشخيصية المستندة إلى الملكية الفكرية للشركة اختبار Toyobo Life Sciences، وNew England Biolabs، وAbbott، وQuest Diagnostics، وCelera Diagnosticsتسويقها بالتعاون مع الشركات مثل ، من بين أفضل 5 براءات اختراع مُدرة للدخل في تاريخ الجامعة، بعد أن تم 5Prime في جامعة برينستون. وفقًا لمكتب ترخيص التكنولوجيا التابع لجامعة برينستون، تُعد براءات الاختراع في مجموعة المنتجات هذه، والتي تسيطر عليها الآن Raj Chakrabartiتكنولوجيا الشركة الحاصلة على براءة اختراع التي نشأت في أعمال رسالة الدكتوراه للمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي الدكتور يستند مجالا التركيز 1 و2 إلى DNA) لمرض التوحد (متلازمة كروموسوم إكس الهش)؛ ومجموعة بوليميريز Q5 التي تسوقها شركة New England Biolabs، وهي مجموعة البوليميريز العالية الدقة الرائدة لتسلسل الحمض النووي الريبي منزوع الأكسجين (DNA).
في سياق التشخيص الجزيئي، يتم استخدام التسلسل من الجيل التالي (NGS) عادةً لتشخيص أنماط طفرات الحمض النووي الريبي منزوع الأكسجين (DNA) عالية الإنتاجية في الجينات. وقد ظهرت طريقة ذات صلة تسمى تسلسل الحمض النووي الريبي (RNA-Seq)، والتي تستخدم التسلسل من الجيل التالي (NGS) على الحمض النووي الريبي (RNA) بدلاً من الحمض النووي الريبي منزوع الأكسجين (DNA) لقياس مستويات التعبير الجيني في الوقت الحقيقي، كأساس للطب الشخصي الحديث. ومع ذلك، فإن الصعوبة المشهورة في كلٍ من التسلسل من الجيل التالي (NGS) وتسلسل الحمض النووي الريبي (RNA-Seq) التقليديين هي انحياز التسلسل، ما يؤدي إلى تقديرات غير دقيقة لأرقام النسخ النسبية للجينات المختلفة والطفرات المسببة للأمراض المرتبطة بها، والتي حدت من الإمكانات التحويلية لهذه الأساليب. ويُعد تفاعل البوليميريز المتسلسل الرقمي بالقطرات (ddPCR) طريقة حساسة لتشخيص الطفرات في جينات مرتبطة بأمراض محددة، والتي تكون محدودة أيضًا بسبب مشاكل انحياز التسلسل.
تتيح تقنية 5Prime البلمرة والتكبير الفعّالين لأي تسلسل حمض نووي ريبي منزوع الأكسجين (DNA) أو حمض نووي ريبي (RNA) تقريبًا التغلب على انحياز التسلسل في تكبير الحمض النووي وطرق التشخيص المرتبطة به مثل التسلسل من الجيل التالي (NGS) وتفاعل البوليميريز المتسلسل الرقمي بالقطرات (ddPCR)، حيث بلغت قيمتها في الأسواق العالمية 10 مليارات دولار و6 مليارات دولار، على التوالي، في عام 2022 ومن المتوقع أن تتجاوز 44 مليار دولار و14 مليار دولار على التوالي بحلول عام 2032. وتقوم منصتها الحديثة للبيولوجيا التركيبية الخاصة بهندسة إنزيم البوليميريز بإنتاج بوليميرات خاصة ذات خصائص مثالية لاختبارات التشخيص المعتمدة على التسلسل من الجيل التالي (NGS) أو تفاعل البوليميريز المتسلسل (PCR)، من خلال استخدام خوارزميات التعلم الآلي للبيانات الضخمة الناتجة من الفحص التجريبي الفائق الإنتاجية والموائع الدقيقة لنشاط الإنزيم . بالإضافة إلى ذلك، تستخدم منصة التكنولوجيا الخاصة بالشركة الوسائط غير المائية وطرق بيولوجيا الأنظمة الحسابية إلى جانب هذه الإنزيمات لتحسين بلمرة الحمض النووي وكفاءة التكبير بشكل ملحوظ.
نبذة عن CCM Biosciences
CCM Biosciences, Inc. هي شركة تكنولوجيا حيوية متخصصة في اكتشاف الأدوية الجديدة وتطويرها، بما في ذلك الجزيئات الصغيرة، والعلاجات الجينية، والبيولوجيات، والأدوية النانوية، بالإضافة إلى التشخيص المصاحب المرتبط بها. تم تطوير منصات الاكتشاف الجزيئي الحائزة على براءة اختراع من شركة CCM Bio في Chakrabarti Advanced Technology ، وهو معهد بحث وتطوير مموّل من القطاع الخاص تأسس في عام 2010 يستعين بالعلماء في الولايات المتحدة وفرنسا والهند وله منشورات في المجلات العلمية الرائدة التي من بينها PNAS، وNucleic Acids Research، والمجلات العلمية للجمعية الكيميائية الأمريكية والمجلات العلمية لمجموعة Nature Publishing Group. تتعاون CCM Bio مع شركة الخدمات الكيميائية والصيدلانية العالمية PMC Group, Inc. من أجل اكتشاف الأدوية والتشخيصات وتطويرها وتصنيعها بشكل متكامل.
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