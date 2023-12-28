CCM Biosciences تعلن عن إطلاق وحدة أعمال العلوم 5Prime

(BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية المتنوعة CCM Biosciences (التي يُشار إليها باسم CCM Bio) عن إطلاق وحدة أعمالها CCM 5Prime Sciences (5Prime) التي تركز على تطوير التكنولوجيا الخاصة وتطبيقها في مجال التكنولوجيا الحيوية للحمض النووي الريبي منزوع الأكسجين (DNA). تتضمن منصة التكنولوجيا من 5Prime العديد من التركيبات والأساليب المحمية ببراءات الاختراع والمتداولة تجاريًا على الصعيد العالمي للاستنساخ الجزيئي وتسلسل الحمض النووي الريبي منزوع الأكسجين (DNA) من الجيل التالي والتشخيص الجزيئي.

تركز 5Prime على مجالين: 1) اختبارات التشخيص المختبري (IVD): مجموعة كبيرة من اختبارات التشخيص المصاحب (CDx). للسرطان المستهدف والأمراض النادرة وتشخيصات ما قبل الولادة/ما قبل الزرع، والتي تم تطويرها باستخدام منهجيات تفاعل البوليميريز المتسلسل الرقمي بالقطرات (ddPCR) ومنهجيات التسلسل من الجيل التالي (NGS)، التي تصاحب الخط العلاجي الطبي الشخصي (الوصفة الطبية) من CCM Bio؛ و2) البيولوجيا التركيبية: إنزيمات الحمض النووي الريبي منزوع الأكسجين (DNA) والحمض النووي الريبي (RNA) المُعدّلة هندسيً التي تعمل على تحسين الإنزيمات المستخدمة في اختبارات التشخيص المختبري (IVD)، وفي كواشف تفاعل البوليميريز المتسلسل (PCR)، وكذلك في تركيب الحمض النووي الريبي منزوع الأكسجين (DNA)/الحمض النووي الريبي (RNA) الإنزيمي.

تتضمن التكنولوجيا المثبتة الكفاءة وراء منتجات تسلسل الحمض النووي الريبي منزوع الأكسجين (DNA) والاختبارات التشخيصية الرائدة في السوق؛ واحدة من أعلى 5 تقنيات مُدرة للدخل تم اختراعها في تاريخ جامعة برينستون

، وهو اختبار فحص الناقلات الرائد القائم على الحمض النووي الريبي منزوع الأكسجين (Quest Diagnostics من XSense. تشمل الاختبارات والمنتجات التشخيصية المستندة إلى الملكية الفكرية للشركة اختبار Toyobo Life Sciences، وNew England Biolabs، وAbbott، وQuest Diagnostics، وCelera Diagnosticsتسويقها بالتعاون مع الشركات مثل ، من بين أفضل 5 براءات اختراع مُدرة للدخل في تاريخ الجامعة، بعد أن تم 5Prime في جامعة برينستون. وفقًا لمكتب ترخيص التكنولوجيا التابع لجامعة برينستون، تُعد براءات الاختراع في مجموعة المنتجات هذه، والتي تسيطر عليها الآن Raj Chakrabartiتكنولوجيا الشركة الحاصلة على براءة اختراع التي نشأت في أعمال رسالة الدكتوراه للمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي الدكتور يستند مجالا التركيز 1 و2 إلى DNA) لمرض التوحد (متلازمة كروموسوم إكس الهش)؛ ومجموعة بوليميريز Q5 التي تسوقها شركة New England Biolabs، وهي مجموعة البوليميريز العالية الدقة الرائدة لتسلسل الحمض النووي الريبي منزوع الأكسجين (DNA).

في سياق التشخيص الجزيئي، يتم استخدام التسلسل من الجيل التالي (NGS) عادةً لتشخيص أنماط طفرات الحمض النووي الريبي منزوع الأكسجين (DNA) عالية الإنتاجية في الجينات. وقد ظهرت طريقة ذات صلة تسمى تسلسل الحمض النووي الريبي (RNA-Seq)، والتي تستخدم التسلسل من الجيل التالي (NGS) على الحمض النووي الريبي (RNA) بدلاً من الحمض النووي الريبي منزوع الأكسجين (DNA) لقياس مستويات التعبير الجيني في الوقت الحقيقي، كأساس للطب الشخصي الحديث. ومع ذلك، فإن الصعوبة المشهورة في كلٍ من التسلسل من الجيل التالي (NGS) وتسلسل الحمض النووي الريبي (RNA-Seq) التقليديين هي انحياز التسلسل، ما يؤدي إلى تقديرات غير دقيقة لأرقام النسخ النسبية للجينات المختلفة والطفرات المسببة للأمراض المرتبطة بها، والتي حدت من الإمكانات التحويلية لهذه الأساليب. ويُعد تفاعل البوليميريز المتسلسل الرقمي بالقطرات (ddPCR) طريقة حساسة لتشخيص الطفرات في جينات مرتبطة بأمراض محددة، والتي تكون محدودة أيضًا بسبب مشاكل انحياز التسلسل.

تتيح تقنية 5Prime البلمرة والتكبير الفعّالين لأي تسلسل حمض نووي ريبي منزوع الأكسجين (DNA) أو حمض نووي ريبي (RNA) تقريبًا التغلب على انحياز التسلسل في تكبير الحمض النووي وطرق التشخيص المرتبطة به مثل التسلسل من الجيل التالي (NGS) وتفاعل البوليميريز المتسلسل الرقمي بالقطرات (ddPCR)، حيث بلغت قيمتها في الأسواق العالمية 10 مليارات دولار و6 مليارات دولار، على التوالي، في عام 2022 ومن المتوقع أن تتجاوز 44 مليار دولار و14 مليار دولار على التوالي بحلول عام 2032. وتقوم منصتها الحديثة للبيولوجيا التركيبية الخاصة بهندسة إنزيم البوليميريز بإنتاج بوليميرات خاصة ذات خصائص مثالية لاختبارات التشخيص المعتمدة على التسلسل من الجيل التالي (NGS) أو تفاعل البوليميريز المتسلسل (PCR)، من خلال استخدام خوارزميات التعلم الآلي للبيانات الضخمة الناتجة من الفحص التجريبي الفائق الإنتاجية والموائع الدقيقة لنشاط الإنزيم . بالإضافة إلى ذلك، تستخدم منصة التكنولوجيا الخاصة بالشركة الوسائط غير المائية وطرق بيولوجيا الأنظمة الحسابية إلى جانب هذه الإنزيمات لتحسين بلمرة الحمض النووي وكفاءة التكبير بشكل ملحوظ.

نبذة عن CCM Biosciences

CCM Biosciences, Inc.‎ هي شركة تكنولوجيا حيوية متخصصة في اكتشاف الأدوية الجديدة وتطويرها، بما في ذلك الجزيئات الصغيرة، والعلاجات الجينية، والبيولوجيات، والأدوية النانوية، بالإضافة إلى التشخيص المصاحب المرتبط بها. تم تطوير منصات الاكتشاف الجزيئي الحائزة على براءة اختراع من شركة CCM Bio في Chakrabarti Advanced Technology ، وهو معهد بحث وتطوير مموّل من القطاع الخاص تأسس في عام 2010 يستعين بالعلماء في الولايات المتحدة وفرنسا والهند وله منشورات في المجلات العلمية الرائدة التي من بينها PNAS، وNucleic Acids Research، والمجلات العلمية للجمعية الكيميائية الأمريكية والمجلات العلمية لمجموعة Nature Publishing Group. تتعاون CCM Bio مع شركة الخدمات الكيميائية والصيدلانية العالمية PMC Group, Inc.‎ من أجل اكتشاف الأدوية والتشخيصات وتطويرها وتصنيعها بشكل متكامل.

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