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HONOR تكشف عن مستقبل التكنولوجيا

12/28/2023 4:14:11 AM
(MENAFN- Al Watan) كجزء من رؤية HONOR لتقديم تقنياتها المتقدمة وأفضل ابتكارتها للخبراء في مجال التكنولوجيا والإعلام، نظمت الشركة مؤخراً زيارة حصرية لمحترفي الإعلام والمؤثرين التقنيين في السعودية إلى مكتبها الرئيسي ومجمع التصنيع الذكي ومراكز البحث والتطوير في الصين.
أظهرت هذه المبادرة التزام HONOR المستمر بعرض أحدث التقنيات والابتكارات وإطلاق أجهزة جديدة للمستخدمين والمؤثرين.
وتضمنت الرحلة استكشافاً عملياً لمجموعة كاملة من منتجاتHONOR ، مما سمح للمشاركين بالوصول إلى سيناريوهات الاستخدام المتنوعة. فشاركوا في مناقشات ثاقبة مع المديرين التنفيذيين وقدموا رؤى قيمة حول التوجه الاستراتيجي لشركة HONOR والتعاون المحتمل. كما تعمق المشاركون في استراتيجية العلامة التجارية HONOR، رؤية الشركة، وتجربة التقنيات القائمة على السيناريوهات المختلفة لأول مرة.
من جانبه تحدث الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة HONOR Device Co. Ltd. الدكتور راي جو قائلاً "تحولت رؤيتنا في HONORإلى حقيقة ملموسة من خلال تجارب استثنائية. وتعكس هذه الجولة المميزة تفانينا في الابتكار، وتزويد محترفي الإعلام والمؤثرين برؤى ثاقبة حول تقنياتنا المتقدمة ومساعي البحث والتطوير وعمليات التصنيع المتقدمة." إنها ليست مجرد رحلة؛ إنها شهادة على التزامنا المستمر بتشكيل مستقبل التكنولوجيا."
كجزء من هذه الجولة، زار متخصصو الإعلام والشخصيات المؤثرة في مجال التكنولوجيا مركز مختبر البحث والتطوير للتعرف عن قرب على استثمارات HONOR وقدراتها الحقيقية في مجال الأبحاث التقنية، ورؤىHONOR وقدراتها على دمج التكنولوجيا في منتجاتها من أجل تجربة مستخدم محسنة.
ومن ناحية أخرى، وفي HONOR Smart Manufacturing Park مجمع التصنيع الذكي الخاص بشركة HONOR، ألقى المشاركون نظرة تفصيلية على خط الإنتاج الآلي الكامل للهواتف الذكية الرائدة. لم يسلط هذا العرض الضوء على العمليات التكنولوجية الحديثة فحسب، بل عرض أيضًا أساليب ومنهجيات HONOR الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنتاج مع الحفاظ على معايير الجودة.
تظل HONOR ثابتة في تفانيها في تقديم التكنولوجيا والأجهزة الرائدة للمستخدمين والمؤثرين في جميع أنحاء العالم. لا تمثل هذه الرحلة احتفالًا بالإنجازات الحالية للعلامة التجارية فحسب، بل تمثل أيضًا وعدًا بمواصلة التميز في العالم التكنولوجي المتقدم.

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