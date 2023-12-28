HONOR تكشف عن مستقبل التكنولوجيا

(MENAFN
- Al Watan) كجزء من رؤية HONOR لتقديم تقنياتها المتقدمة وأفضل ابتكارتها للخبراء في مجال التكنولوجيا والإعلام، نظمت الشركة مؤخراً زيارة حصرية لمحترفي الإعلام والمؤثرين التقنيين في السعودية إلى مكتبها الرئيسي ومجمع التصنيع الذكي ومراكز البحث والتطوير في الصين.
أظهرت هذه المبادرة التزام HONOR المستمر بعرض أحدث التقنيات والابتكارات وإطلاق أجهزة جديدة للمستخدمين والمؤثرين.
وتضمنت الرحلة استكشافاً عملياً لمجموعة كاملة من منتجاتHONOR ، مما سمح للمشاركين بالوصول إلى سيناريوهات الاستخدام المتنوعة. فشاركوا في مناقشات ثاقبة مع المديرين التنفيذيين وقدموا رؤى قيمة حول التوجه الاستراتيجي لشركة HONOR والتعاون المحتمل. كما تعمق المشاركون في استراتيجية العلامة التجارية HONOR، رؤية الشركة، وتجربة التقنيات القائمة على السيناريوهات المختلفة لأول مرة.
من جانبه تحدث الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة HONOR Device Co. Ltd. الدكتور راي جو قائلاً "تحولت رؤيتنا في HONORإلى حقيقة ملموسة من خلال تجارب استثنائية. وتعكس هذه الجولة المميزة تفانينا في الابتكار، وتزويد محترفي الإعلام والمؤثرين برؤى ثاقبة حول تقنياتنا المتقدمة ومساعي البحث والتطوير وعمليات التصنيع المتقدمة." إنها ليست مجرد رحلة؛ إنها شهادة على التزامنا المستمر بتشكيل مستقبل التكنولوجيا."
كجزء من هذه الجولة، زار متخصصو الإعلام والشخصيات المؤثرة في مجال التكنولوجيا مركز مختبر البحث والتطوير للتعرف عن قرب على استثمارات HONOR وقدراتها الحقيقية في مجال الأبحاث التقنية، ورؤىHONOR وقدراتها على دمج التكنولوجيا في منتجاتها من أجل تجربة مستخدم محسنة.
ومن ناحية أخرى، وفي HONOR Smart Manufacturing Park مجمع التصنيع الذكي الخاص بشركة HONOR، ألقى المشاركون نظرة تفصيلية على خط الإنتاج الآلي الكامل للهواتف الذكية الرائدة. لم يسلط هذا العرض الضوء على العمليات التكنولوجية الحديثة فحسب، بل عرض أيضًا أساليب ومنهجيات HONOR الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنتاج مع الحفاظ على معايير الجودة.
تظل HONOR ثابتة في تفانيها في تقديم التكنولوجيا والأجهزة الرائدة للمستخدمين والمؤثرين في جميع أنحاء العالم. لا تمثل هذه الرحلة احتفالًا بالإنجازات الحالية للعلامة التجارية فحسب، بل تمثل أيضًا وعدًا بمواصلة التميز في العالم التكنولوجي المتقدم.
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