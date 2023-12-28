Thursday, 28 December 2023 01:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السعودية تكشف معدلات البطالة في الربع الثالث من 2023

12/28/2023 4:14:11 AM
(MENAFN- Al Watan) كشفت الهيئة العامة للإحصاء بناء على تقديرات مسح القوى العاملة أن معدل البطالة الإجمالي في المملكة العربية السعودية (للسعوديين و غير السعوديين) بلغ ٪5.1 في الربع الثالث من عام 2023م، بارتفاع عن الربع الثاني من نفس العام بمقدار 0.2 نقطة مئوية، وبانخفاض بمقدار 0.7 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2022م.
بينما بلغ معدل البطالة بالنسبة للسعوديين ٪8.6 في الربع الثالث من عام 2023م، بارتفاع مقداره 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، وبانخفاض بمقدار 1.3 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2022م.
فيما انخفض معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة بشكل طفيف بمقدار 0.1 نقطة مئوية حيث بلغ ،٪51.6 بانخفاض بمقدار 0.9 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2022م. كما انخفض معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان بمقدار 0.2 نقطة مئوية حيث بلغ ٪47.2 مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، وبانخفاض بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2022م.
وارتفع معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليبلغ ،٪35.9 كما ارتفع معدل المشتغالت إلى السكان بمقدار 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى ٪30.1 وارتفع معدل البطالة بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليصل إلى ،٪16.3 وذلك مقارنة بالربع السابق من نفس العام.
أما فيما يتعلق بالذكور السعوديين فقد انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة ومعدل المشتغلين إلى السكان بمقدار 0.7 نقطة مئوية ليصل إلى ٪66.8 و ٪63.7 على التوالي، واستقر معدل البطالة عند ٪4.6 مقارنة بالربع السابق من نفس العام.
لمزيد من التفاصيل من خلال الرابط .

MENAFN28122023000089011017ID1107664562

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث