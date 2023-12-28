السعودية تكشف معدلات البطالة في الربع الثالث من 2023

(MENAFN
- Al Watan) كشفت الهيئة العامة للإحصاء بناء على تقديرات مسح القوى العاملة أن معدل البطالة الإجمالي في المملكة العربية السعودية (للسعوديين و غير السعوديين) بلغ ٪5.1 في الربع الثالث من عام 2023م، بارتفاع عن الربع الثاني من نفس العام بمقدار 0.2 نقطة مئوية، وبانخفاض بمقدار 0.7 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2022م.
بينما بلغ معدل البطالة بالنسبة للسعوديين ٪8.6 في الربع الثالث من عام 2023م، بارتفاع مقداره 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، وبانخفاض بمقدار 1.3 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2022م.
فيما انخفض معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة بشكل طفيف بمقدار 0.1 نقطة مئوية حيث بلغ ،٪51.6 بانخفاض بمقدار 0.9 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2022م. كما انخفض معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان بمقدار 0.2 نقطة مئوية حيث بلغ ٪47.2 مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، وبانخفاض بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2022م.
وارتفع معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليبلغ ،٪35.9 كما ارتفع معدل المشتغالت إلى السكان بمقدار 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى ٪30.1 وارتفع معدل البطالة بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليصل إلى ،٪16.3 وذلك مقارنة بالربع السابق من نفس العام.
أما فيما يتعلق بالذكور السعوديين فقد انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة ومعدل المشتغلين إلى السكان بمقدار 0.7 نقطة مئوية ليصل إلى ٪66.8 و ٪63.7 على التوالي، واستقر معدل البطالة عند ٪4.6 مقارنة بالربع السابق من نفس العام.
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