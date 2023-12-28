الذهب يصل لأعلى مستوى

(MENAFN
- Al Watan) ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، لأعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع، مع وصول عوائد الدولار والسندات لأدنى مستوياتها في عدة أشهر وسط تزايد التوقعات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ بخفض أسعار الفائدة في مارس المقبل. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 2086.69 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من ديسمبر، عندما قفزت الأسعار لمستوى قياسي عند 2135.40 دولارًا، وتتجه الأسعار لتسجيل أعلى مكاسب في ثلاثة أعوام بارتفاع قدره 14 %، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 2096.50 دولارًا للأوقية.
وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة 0.7 % إلى 24.42 دولارًا للأوقية، وتتجه لإنهاء العام بمكاسب سنوية تقارب 2 %، بينما صعد البلاتين 0.2 % إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر عند 999.00 دولارًا، وزاد البلاديوم 0.2 % إلى 1156.16 دولارًا، لكنه يمضي لتسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ 2008.
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