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الذهب يصل لأعلى مستوى

12/28/2023 4:14:11 AM
(MENAFN- Al Watan) ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، لأعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع، مع وصول عوائد الدولار والسندات لأدنى مستوياتها في عدة أشهر وسط تزايد التوقعات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ بخفض أسعار الفائدة في مارس المقبل. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 2086.69 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من ديسمبر، عندما قفزت الأسعار لمستوى قياسي عند 2135.40 دولارًا، وتتجه الأسعار لتسجيل أعلى مكاسب في ثلاثة أعوام بارتفاع قدره 14 %، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 2096.50 دولارًا للأوقية.
وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة 0.7 % إلى 24.42 دولارًا للأوقية، وتتجه لإنهاء العام بمكاسب سنوية تقارب 2 %، بينما صعد البلاتين 0.2 % إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر عند 999.00 دولارًا، وزاد البلاديوم 0.2 % إلى 1156.16 دولارًا، لكنه يمضي لتسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ 2008.

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