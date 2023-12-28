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أمطار متوقعة في أغلب المناطق وإنذار أحمر على بعض المحافظات

12/28/2023 4:14:11 AM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية تمتد إلى الاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق .
ومن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المناطق: أمطار رعدية/ غزيرة، سحب رعدية، طقس غائم جزئيا، طقس صحو، فيما أعلن المركز عن وقوع بعض المحافظات في عدد من مناطق (المدينة المنورة، حائل، الباحة، مكة المكرمة،الجوف) ضمن الإنذار الأحمر.
*درجات الحرارة
- مكة المكرمة
العظمى: 28
الصغرى: 22
- المدينة المنورة
العظمى: 25
الصغرى: 19
-الرياض
العظمى: 26
الصغرى: 14
- الدمام
العظمى: 26
الصغرى: 16
- أبها
العظمى: 20
الصغرى: 8
لمزيد من التفاصيل من خلال الرابط .

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