Thursday, 28 December 2023 01:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قائد فريق هنكوك السعودي للسباقات: المنافسات السعودية أصبحت أكثر سخونة

12/28/2023 4:14:11 AM
(MENAFN- Al Watan) أكد قائد فريق هنكوك السعودي لسباقات السيارات الكابتن سعيد الموري أن عام 2023 كان مليئا بالتحديات الصعبة التي نجح الفريق في تجاوزها وتسجيل نتائج إيجابية في مختلف السباقات التي شارك فيها خلال موسم السباقات السعودي، حيث حقّق وصافة بطولة السعودية أوتو كروس، وكان الفريق ضمن المراكز الخمسة الأولى في بطولة المملكة لتسلق الهضبة وبطولة كسر الزمن، مشيدا بالدعم الذي يجده الفريق من شركة مجموعة بن شيهون الوكيل الحصري لإطارات هنكوك في المملكة لمواصلة المنافسة والمساهمة في نجاح سباقات السيارات، وقال الموري: أصبحت سباقات السيارات في المملكة تحظى بمشاركة واسعة من أبطال عالميين وإقليميين، إضافة لأبطال السباقات السعوديين مما زاد من سخونة المنافسة وجذب نسبة أكبر من المتابعة لهذه البطولات، ونعمل حاليا في فريق هنكوك السعودي للسباقات على تقييم نتائجنا في العام الماضي، والعمل على التطوير من أجل ضمان المنافسة بشكل أكبر في الموسم المقبل الذي تنتظرنا فيه العديد من المشاركات الهامة التي نتطلع من خلالها إلى التقدّم في المنافسة وتحسين مراكزنا في السباقات عن النتائج التي تحققت في الموسم الماضي، وحقيقة أشكر شركة مجموعة بن شيهون على دعمها الكبير للفريق، وتحديدا نائب رئيس المجموعة الأستاذ مروان بن شيهون الذي يتابع مختلف التفاصيل ويعمل على تذليل كافة العقبات لتحقيق النتائج الإيجابية التي تسجّل باسم الرياضة السعودية في المقام الأول، وتضاف إلى رصيد إنجازات فريق هنكوك السعودي لسباقات السيارات المرصع بالبطولات.

MENAFN28122023000089011017ID1107664559

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث