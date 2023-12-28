نيويورك تايمز تقاضي Openai و Microsoft

(MENAFN
- Al Watan) بدأت صحيفة "نيويورك تايمز" الاربعاء برفع قضائية أمام المحكمة الفدرالية في نيويورك بحق شركة "OpenAI" مخترعة "ChatGPT" وكذلك Microsoft، أهم مستثمر فيها، بتهمة انتهاك حقوق النشر والملكية.
وقالت ناطقة باسم الصحيفة لوكالة فرانس برس "كما ورد في الشكوى، فإن Microsoft وOpenAI استخدمتا عملنا لتطوير وتسويق منتجاتهما للذكاء الاصطناعي بدون أخذ إذن" الصحيفة.
وبحسب الشكوى فإن الأضرار التي لحقت بالجريدة تم تقديرها "بمليارات الدولارات".
وأضافت "يعتمد الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بالمتهمين على نماذج تعليمية ضخمة تم إنشاؤها عن طريق نسخ واستخدام الملايين من مقالات صحيفة التايمز المحمية بحقوق الطبع والنشر".
وتابعت ان Microsoft وشركة OpenAI بالاضافة الى ذلك "اعطتا مضمون التايمز أهمية خاصة في بناء نموذج التعلم الخاص بهما".
وقالت الصحيفة أيضا إنها حاولت التفاوض مع الشركتين من أجل "تلقي تعويض مناسب مقابل استخدام مضمونها" لكن بدون جدوى حتى الآن.
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