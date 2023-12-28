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نيويورك تايمز تقاضي Openai و Microsoft

12/28/2023 4:14:11 AM
(MENAFN- Al Watan) بدأت صحيفة "نيويورك تايمز" الاربعاء برفع قضائية أمام المحكمة الفدرالية في نيويورك بحق شركة "OpenAI" مخترعة "ChatGPT" وكذلك Microsoft، أهم مستثمر فيها، بتهمة انتهاك حقوق النشر والملكية.
وقالت ناطقة باسم الصحيفة لوكالة فرانس برس "كما ورد في الشكوى، فإن Microsoft وOpenAI استخدمتا عملنا لتطوير وتسويق منتجاتهما للذكاء الاصطناعي بدون أخذ إذن" الصحيفة.
وبحسب الشكوى فإن الأضرار التي لحقت بالجريدة تم تقديرها "بمليارات الدولارات".
وأضافت "يعتمد الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بالمتهمين على نماذج تعليمية ضخمة تم إنشاؤها عن طريق نسخ واستخدام الملايين من مقالات صحيفة التايمز المحمية بحقوق الطبع والنشر".
وتابعت ان Microsoft وشركة OpenAI بالاضافة الى ذلك "اعطتا مضمون التايمز أهمية خاصة في بناء نموذج التعلم الخاص بهما".
وقالت الصحيفة أيضا إنها حاولت التفاوض مع الشركتين من أجل "تلقي تعويض مناسب مقابل استخدام مضمونها" لكن بدون جدوى حتى الآن.

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