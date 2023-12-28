انخفاض الأسهم اليابانية عقب صدور بيانات اقتصادية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع قيمة الين عقب صدور بيانات رسمية أظهرت انخفاض الإنتاج الصناعي للبلاد في نوفمبر بأقل من المتوقع، ورغم انتعاش مبيعات التجزئة خلال نفس الفترة.
وهبط مؤشر“نيكي” بنسبة 0.42% إلى 33539 نقطة عند الإغلاق، وتراجع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.14% إلى 2362 نقطة.
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وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليوم، انخفاض الإنتاج الصناعي الياباني المعدل موسمياً بنسبة 0.9% في نوفمبر على أساس شهري، مقارنة بتوقعات انخفاضه 1.6%، في حين تراجع إنتاج المركبات بنسبة 2.5% خلال نفس الفترة.
وأوضح تقرير منفصل صدر عن الوزارة، ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 1% في نوفمبر على أساس شهري، بعد انخفاضها 1.7% في أكتوبر.
وقال“جون موريتا” المدير العام لقسم البحوث لدى“تشيباجن” لإدارة الأصول في تصريح لوكالة“رويترز”، إن مؤشر“نيكي” تراجع مع جني المستثمرين للأرباح عقب تحقيق المؤشر مكاسب حادة في الجلسة السابقة، فضلاً عن تراجع عمليات الشراء في ظل ارتفاع الين.
وتراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.47% إلى 141.16 ين.
المصدر:
MENAFN28122023000202011048ID1107664555
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