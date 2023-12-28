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انخفاض الأسهم اليابانية عقب صدور بيانات اقتصادية

12/28/2023 4:14:01 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع قيمة الين عقب صدور بيانات رسمية أظهرت انخفاض الإنتاج الصناعي للبلاد في نوفمبر بأقل من المتوقع، ورغم انتعاش مبيعات التجزئة خلال نفس الفترة.

وهبط مؤشر“نيكي” بنسبة 0.42% إلى 33539 نقطة عند الإغلاق، وتراجع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.14% إلى 2362 نقطة.

موضوعات متعلقة سعر الحديد ينخفض من ذروة 18 شهراً بسبب ركود الإسكان في الصين ارتفاع المؤشرات الأوروبية في المستهل بقيادة أسهم التعدين قيمة الصفقات العالمية المبرمة هذا العام تقل عن 3 تريليونات دولار للمرة الأولى منذ 2013

وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليوم، انخفاض الإنتاج الصناعي الياباني المعدل موسمياً بنسبة 0.9% في نوفمبر على أساس شهري، مقارنة بتوقعات انخفاضه 1.6%، في حين تراجع إنتاج المركبات بنسبة 2.5% خلال نفس الفترة.

وأوضح تقرير منفصل صدر عن الوزارة، ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 1% في نوفمبر على أساس شهري، بعد انخفاضها 1.7% في أكتوبر.

وقال“جون موريتا” المدير العام لقسم البحوث لدى“تشيباجن” لإدارة الأصول في تصريح لوكالة“رويترز”، إن مؤشر“نيكي” تراجع مع جني المستثمرين للأرباح عقب تحقيق المؤشر مكاسب حادة في الجلسة السابقة، فضلاً عن تراجع عمليات الشراء في ظل ارتفاع الين.

وتراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.47% إلى 141.16 ين.


المصدر:

MENAFN28122023000202011048ID1107664555

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