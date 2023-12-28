أمريكا تقترح على مجموعة السبع استكشاف سبل مصادرة 300 مليار دولار من الأصول الروسية

MENAFN - Al-Borsa News) ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الخميس أن الولايات المتحدة اقترحت قيام مجموعات عمل من دول مجموعة السبع باستكشاف سبل مصادرة 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة.

واقترحت الولايات المتحدة، بدعم من المملكة المتحدة واليابان وكندا، المضي قدما في الإجراءات التحضيرية حتى تكون هناك خيارات جاهزة لعرضها على قادة مجموعة السبع في اجتماع محتمل في 24 فبراير شباط تقريبا.

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