روسيا تعتزم زيادة إنتاج الأسمدة 10% العام المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت رابطة منتجي الأسمدة الروسية إن روسيا من المقرر أن تزيد إنتاج الأسمدة 10 بالمئة العام المقبل بعد التعافي الذي من شأنه أن يعيد الإنتاج والصادرات إلى مستويات 2021.
وذكرت الرابطة في تقرير أنه إذا ظلت مستويات استغلال القدرات على حالها، ستنتج البلاد 64 مليون طن من الأسمدة العام المقبل، ارتفاعا من 59 مليون طن هذا العام.
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وواجهت صادرات الأسمدة الروسية بعض المشكلات بعد أن فرض الغرب في عام 2022 عقوبات على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا مما جعل من الصعب على البنوك الدولية إتمام المدفوعات للموردين الروس.
المصدر:
MENAFN28122023000202011048ID1107664553
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