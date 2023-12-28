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روسيا تعتزم زيادة إنتاج الأسمدة 10% العام المقبل

12/28/2023 4:14:00 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت رابطة منتجي الأسمدة الروسية إن روسيا من المقرر أن تزيد إنتاج الأسمدة 10 بالمئة العام المقبل بعد التعافي الذي من شأنه أن يعيد الإنتاج والصادرات إلى مستويات 2021.

وذكرت الرابطة في تقرير أنه إذا ظلت مستويات استغلال القدرات على حالها، ستنتج البلاد 64 مليون طن من الأسمدة العام المقبل، ارتفاعا من 59 مليون طن هذا العام.

موضوعات متعلقة سعر الحديد ينخفض من ذروة 18 شهراً بسبب ركود الإسكان في الصين ارتفاع المؤشرات الأوروبية في المستهل بقيادة أسهم التعدين قيمة الصفقات العالمية المبرمة هذا العام تقل عن 3 تريليونات دولار للمرة الأولى منذ 2013

وواجهت صادرات الأسمدة الروسية بعض المشكلات بعد أن فرض الغرب في عام 2022 عقوبات على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا مما جعل من الصعب على البنوك الدولية إتمام المدفوعات للموردين الروس.


المصدر:

MENAFN28122023000202011048ID1107664553

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