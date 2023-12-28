Thursday, 28 December 2023 01:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية في نوفمبر

12/28/2023 4:14:00 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) اعلنت هيئة الإحصاء، أن الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية ارتفع في نوفمبر بفضل زيادة قوية في الإنتاج بقطاع أشباه الموصلات، حيث ارتفع بنسبة 0.5% على أساس شهري في الشهر الماضي بعدما سجل انخفاضا بنسبة 1.8% في أكتوبر.

وأوضحت الهيئة، اليوم الخميس، أنه بالمقارنة بما كان عليه قبل عام ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 2.5% في الشهر الماضي، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع في نوفمبر جاء مع زيادة إنتاج قطاع أشباه الموصلات بنسبة 12.8% على أساس شهري، منتعشا من تراجع بنسبة 12.6% في الشهر السابق له.

موضوعات متعلقة سعر الحديد ينخفض من ذروة 18 شهراً بسبب ركود الإسكان في الصين ارتفاع المؤشرات الأوروبية في المستهل بقيادة أسهم التعدين قيمة الصفقات العالمية المبرمة هذا العام تقل عن 3 تريليونات دولار للمرة الأولى منذ 2013

وتسبب الإنتاج النشط في مجال أشباه الموصلات في زيادة إنتاج قطاع الصناعة التحويلية بشكل عام بنسبة 3.3% الشهر الماضي.

وقالت مسؤولة بالهيئة“لقد ارتفعت صادرات رقائق الذاكرة مع ارتفاع الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي، ولكن انخفض الناتج في قطاع الخدمات بنسبة 0.1% على أساس شهري، وزادت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، بنسبة 1% على أساس شهري في نوفمبر بعد انخفاض بنسبة 0.8% في أكتوبر، ويعد هذا أكبر نمو منذ فبراير عندما قفزت المبيعات بنسبة 5.2%.

وأضافت أن النمو جاء مدفوعا بارتفاع الطلب على السيارات والأجهزة الإلكترونية والسلع المعمرة الأخرى.

المصدر:

MENAFN28122023000202011048ID1107664551

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث