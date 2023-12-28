ارتفاع الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية في نوفمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اعلنت هيئة الإحصاء، أن الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية ارتفع في نوفمبر بفضل زيادة قوية في الإنتاج بقطاع أشباه الموصلات، حيث ارتفع بنسبة 0.5% على أساس شهري في الشهر الماضي بعدما سجل انخفاضا بنسبة 1.8% في أكتوبر.
وأوضحت الهيئة، اليوم الخميس، أنه بالمقارنة بما كان عليه قبل عام ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 2.5% في الشهر الماضي، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع في نوفمبر جاء مع زيادة إنتاج قطاع أشباه الموصلات بنسبة 12.8% على أساس شهري، منتعشا من تراجع بنسبة 12.6% في الشهر السابق له.
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وتسبب الإنتاج النشط في مجال أشباه الموصلات في زيادة إنتاج قطاع الصناعة التحويلية بشكل عام بنسبة 3.3% الشهر الماضي.
وقالت مسؤولة بالهيئة“لقد ارتفعت صادرات رقائق الذاكرة مع ارتفاع الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي، ولكن انخفض الناتج في قطاع الخدمات بنسبة 0.1% على أساس شهري، وزادت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، بنسبة 1% على أساس شهري في نوفمبر بعد انخفاض بنسبة 0.8% في أكتوبر، ويعد هذا أكبر نمو منذ فبراير عندما قفزت المبيعات بنسبة 5.2%.
وأضافت أن النمو جاء مدفوعا بارتفاع الطلب على السيارات والأجهزة الإلكترونية والسلع المعمرة الأخرى.
المصدر:
MENAFN28122023000202011048ID1107664551
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