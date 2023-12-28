ارتفاع الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية في نوفمبر

MENAFN - Al-Borsa News) اعلنت هيئة الإحصاء، أن الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية ارتفع في نوفمبر بفضل زيادة قوية في الإنتاج بقطاع أشباه الموصلات، حيث ارتفع بنسبة 0.5% على أساس شهري في الشهر الماضي بعدما سجل انخفاضا بنسبة 1.8% في أكتوبر.

وأوضحت الهيئة، اليوم الخميس، أنه بالمقارنة بما كان عليه قبل عام ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 2.5% في الشهر الماضي، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع في نوفمبر جاء مع زيادة إنتاج قطاع أشباه الموصلات بنسبة 12.8% على أساس شهري، منتعشا من تراجع بنسبة 12.6% في الشهر السابق له.

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وتسبب الإنتاج النشط في مجال أشباه الموصلات في زيادة إنتاج قطاع الصناعة التحويلية بشكل عام بنسبة 3.3% الشهر الماضي.

وقالت مسؤولة بالهيئة“لقد ارتفعت صادرات رقائق الذاكرة مع ارتفاع الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي، ولكن انخفض الناتج في قطاع الخدمات بنسبة 0.1% على أساس شهري، وزادت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، بنسبة 1% على أساس شهري في نوفمبر بعد انخفاض بنسبة 0.8% في أكتوبر، ويعد هذا أكبر نمو منذ فبراير عندما قفزت المبيعات بنسبة 5.2%.

وأضافت أن النمو جاء مدفوعا بارتفاع الطلب على السيارات والأجهزة الإلكترونية والسلع المعمرة الأخرى.

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