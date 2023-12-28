واشنطن تفرج عن الحزمة الأخيرة من المساعدات العسكرية المتاحة لأوكرانيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت الولايات المتحدة الإفراج عن 250 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، هي الحزمة الأخيرة المتاحة لها في وقت يتعين على الكونغرس اتخاذ القرار بشأن مواصلة دعم كييف في صد الغزو الروسي.
ووفقا لفرانس برس، قالت وزارة الخارجية في بيان إن“الحزمة النهائية لهذا العام” تشمل دفاعات جوية وذخائر مدفعية. وحضّت الكونجرس المنقسم بشأن مساعدة أوكرانيا على أن“يتحرك بسرعة” لضمان تواصل الدعم.
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وجعل الرئيس جو بايدن دعم أوكرانيا أولوية، وأدت الأسلحة والمساعدات المالية الأميركية دورا حاسما في مساعدة الدولة الموالية للغرب في حربها ضد روسيا التي تمتلك إمكانات عسكرية أكبر بكثير.
لكن المشرعين الجمهوريين يريدون وقف الدعم، ورفضوا المصادقة على حزمة جديدة ما لم يوافق الديموقراطيون أولاً على إجراءات صارمة لكبح الهجرة عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
وتبلغ قيمة الدفعة الأخيرة من المساعدات 250 مليون دولار، وتشمل“ذخائر دفاع جوي، ومكونات أخرى لأنظمة الدفاع الجوي، وذخائر إضافية لأنظمة راجمات صواريخ، وذخائر مدفعية عيار 155 ملم و105 ملم، وذخائر مضادة للدروع، وأكثر من 15 مليون طلقة ذخيرة”، حسب وزارة الخارجية.
وشدد البيان على أهمية التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمساعدة أوكرانيا، مشيرا إلى أن“أكثر من 50 دولة” تشارك فيه.
وجاء فيه“من الضروري أن يتحرك الكونغرس في أسرع وقت ممكن لتعزيز مصالح أمننا القومي من خلال مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها”.
قبل أسبوع، أوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن الحزمة المقبلة من المساعدات العسكرية الأميركية ستكون الأخيرة المتاحة.
وقال كيربي“سنحتاج إلى أن يتحرك الكونجرس دون تأخير”.
وحاول الديومقراطيون في مجلس الشيوخ، حيث يحظون بغالبية ضئيلة، الضغط على الجمهوريين في ديسمبر للتوصل إلى اتفاق، لكن لم يسجل تقدم يذكر.
دخل الكونجرس في إجازة وينعقد مرة أخرى في الثامن من يناير.
المصدر:
MENAFN28122023000202011048ID1107664550
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