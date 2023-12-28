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واشنطن تفرج عن الحزمة الأخيرة من المساعدات العسكرية المتاحة لأوكرانيا

12/28/2023 4:14:00 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت الولايات المتحدة الإفراج عن 250 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، هي الحزمة الأخيرة المتاحة لها في وقت يتعين على الكونغرس اتخاذ القرار بشأن مواصلة دعم كييف في صد الغزو الروسي.

ووفقا لفرانس برس، قالت وزارة الخارجية في بيان إن“الحزمة النهائية لهذا العام” تشمل دفاعات جوية وذخائر مدفعية. وحضّت الكونجرس المنقسم بشأن مساعدة أوكرانيا على أن“يتحرك بسرعة” لضمان تواصل الدعم.

موضوعات متعلقة سعر الحديد ينخفض من ذروة 18 شهراً بسبب ركود الإسكان في الصين ارتفاع المؤشرات الأوروبية في المستهل بقيادة أسهم التعدين قيمة الصفقات العالمية المبرمة هذا العام تقل عن 3 تريليونات دولار للمرة الأولى منذ 2013

وجعل الرئيس جو بايدن دعم أوكرانيا أولوية، وأدت الأسلحة والمساعدات المالية الأميركية دورا حاسما في مساعدة الدولة الموالية للغرب في حربها ضد روسيا التي تمتلك إمكانات عسكرية أكبر بكثير.

لكن المشرعين الجمهوريين يريدون وقف الدعم، ورفضوا المصادقة على حزمة جديدة ما لم يوافق الديموقراطيون أولاً على إجراءات صارمة لكبح الهجرة عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وتبلغ قيمة الدفعة الأخيرة من المساعدات 250 مليون دولار، وتشمل“ذخائر دفاع جوي، ومكونات أخرى لأنظمة الدفاع الجوي، وذخائر إضافية لأنظمة راجمات صواريخ، وذخائر مدفعية عيار 155 ملم و105 ملم، وذخائر مضادة للدروع، وأكثر من 15 مليون طلقة ذخيرة”، حسب وزارة الخارجية.

وشدد البيان على أهمية التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمساعدة أوكرانيا، مشيرا إلى أن“أكثر من 50 دولة” تشارك فيه.

وجاء فيه“من الضروري أن يتحرك الكونغرس في أسرع وقت ممكن لتعزيز مصالح أمننا القومي من خلال مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها”.

قبل أسبوع، أوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن الحزمة المقبلة من المساعدات العسكرية الأميركية ستكون الأخيرة المتاحة.

وقال كيربي“سنحتاج إلى أن يتحرك الكونجرس دون تأخير”.

وحاول الديومقراطيون في مجلس الشيوخ، حيث يحظون بغالبية ضئيلة، الضغط على الجمهوريين في ديسمبر للتوصل إلى اتفاق، لكن لم يسجل تقدم يذكر.

دخل الكونجرس في إجازة وينعقد مرة أخرى في الثامن من يناير.


المصدر:

MENAFN28122023000202011048ID1107664550

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