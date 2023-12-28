شينخوا: انفتاح الصين والتوقعات الاقتصادية الإيجابية ترفع الثقة في التنمية

MENAFN - Al-Borsa News) شهد العام الماضي الاقتصاد العالمي المتعثر وهو يكافح من أجل الوقوف على قدميه مرة أخرى في حقبة ما بعد الجائحة.

ووسط العديد من الضغوط الهبوطية والمشهد العالمي المعاكس غير المسبوق، أظهر الاقتصاد الصيني قدرا كبيرا من المرونة واليقين بالإضافة إلى مزيج من الاتجاه التصاعدي والاستمرارية.

موضوعاتسعر الحديد ينخفض من ذروة 18 شهراً بسبب ركود الإسكان في الصين ارتفاع المؤشرات الأوروبية في المستهل بقيادة أسهم التعدين قيمة الصفقات العالمية المبرمة هذا العام تقل عن 3 تريليونات دولار للمرة الأولى منذ 2013

في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، حققت الصين نموا في الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي بنسبة 5.2%، وهي وتيرة دفعت الصين إلى الأمام مقارنة بالاقتصادات الرئيسية بالعالم، وبالتالي وضعت أساسا متينا لتحقيق هدفها السنوي وتنمية أقوى في العام المقبل.

لماذا يستطيع الاقتصاد الصيني المضي قدما في مواجهة الرياح المعاكسة المتمثلة في تصاعد عدم الاستقرار والشكوك العالمية؟. وبالإضافة إلى نقاط قوتها الاقتصادية، يمكن أيضا أن يُعزى الانتعاش الاقتصادي المطرد الذي حققته الصين بشق الأنفس إلى سعيها الدؤوب إلى مبادرات جديدة تهدف إلى تحقيق تنمية عالية الجودة، فضلا عن التزامها الثابت بالانفتاح رفيع المستوى.

فبادئ ذي بدء، يتمتع الاقتصاد الصيني بنقاط قوة فريدة ولا مثيل لها. وعلى مدى 45 عاما من الإصلاح والانفتاح التحويلي، لم تعمل الصين على تطوير نظام صناعي تأسيسي قوي فحسب، بل حققت أيضا قيادة صناعية عالمية في مجموعة واسعة من الفئات.

وتتجلى براعة الصين الصناعية وقوتها الاقتصادية المتطورة باستمرار في عام 2023 من خلال إنجازاتها الرائعة مثل إطلاق أول سفينة سياحية كبيرة، والرحلة التجارية الأولى لطائرات“سي 919′′، والتقدم الملحوظ في مشروع“البيانات الشرقية، الحوسبة الغربية”.

وتزدهر التضاريس الاقتصادية للصين من خلال دورة محلية قوية تتميز بعدد سكان يتجاوز 1.4 مليار نسمة وطبقة متوسطة الدخل تتجاوز 400 مليون شخص. وتوفر موارد السوق الوفيرة فرصا إنمائية كبيرة وتعزز أيضا تجميع الصناعات وتقوي القدرة على الصمود في مواجهة الاضطرابات الخارجية.

كما أن النهج المبتكر الذي تتبناه الصين، وخاصة تأكيدها على التحول الأخضر، لتحقيق تنمية عالية الجودة يغذي أيضا زخم نموها.

في العام الماضي، خطت صناعات السيارات الكهربائية الصينية خطوات كبيرة. كما يعمل صانعو السيارات الكهربائية الرئيسيون في الصين على زيادة استثماراتهم في الخارج، لا سيما في أوروبا.

سيارات بي واي دي

في عام 2017، أنشأت“بي واي دي”، وهي شركة صينية بارزة في مجال السيارات الكهربائية، أول مصنع أوروبي للسيارات الكهربائية في كوماروم بالمجر. وينتج هذا المرفق في المقام الأول الحافلات الكهربائية والحافلات السياحية.

فيما يتعلق ببطاريات المركبات الكهربائية، يكتسب التعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي زخما. ووقعت“ستيلانتس”، رابع أكبر مجموعة سيارات في العالم، وشركة“أمبيريكس” للتكنولوجيا المعاصرة، الرائدة في مجال الابتكار في تقنيات الطاقة الجديدة من الصين، مؤخرا مذكرة تفاهم، تغطي التوفير المحلي لخلايا ووحدات بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم لدعم إنتاج المركبات الكهربائية في أوروبا.

كما أن سعي الصين لتحقيق التنمية الخضراء والمستدامة يساعد البلدان النامية على تحقيق انتقال الطاقة والتنمية الأنظف.

من مشروع كاروت للطاقة الكهرومائية في باكستان، ومشروع دي آر لطاقة الرياح في جنوب أفريقيا، إلى محطة الظفرة بي في 2 للطاقة الشمسية في الإمارات العربية المتحدة، تعمل مشاريع الطاقة المتجددة التي تعاقدت عليها الصين في جميع أنحاء العالم على تسهيل النمو الأخضر ومنخفض الكربون في المزيد من البلدان. حاليا، 50% من معدات طاقة الرياح في العالم و80% من معدات الخلايا الكهروضوئية هي من الصين.

وتعمل الصين على تعزيز نموذج تنمية جديد من خلال الانفتاح عالي الجودة، والذي اعتبر ضروريا لنهضة الصين الاقتصادية المعجزة على مدى العقود الأربعة الماضية.

ويصادف هذا العام الذكرى الـ10 لمبادرة الحزام والطريق والذكرى الـ45 للإصلاح والانفتاح في الصين. وتمثل مبادرة الحزام والطريق انفتاحا عالي الجودة جنبا إلى جنب مع التنمية عالية الجودة. وفي غضون عقد واحد فقط، انضم أكثر من 150 بلدا و30 منظمة دولية إلى المبادرة، وهو دليل على شعبيتها المتزايدة.

وفي شهر أكتوبر، عقدت الصين الدورة الثالثة من منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي. وأسفر الاجتماع عن نتائج مثمرة، حيث بلغت قيمة الاتفاقيات التجارية الصينية الأجنبية 97.2 مليار دولار. إن نجاح المنتدى يبعث برسالة واضحة تتمثل في السعي إلى التضامن والتعاون والانفتاح والنتائج المربحة للجانبين.

وباعتبارها شريكا تجاريا رئيسيا لأكثر من 140 دولة، تتخذ الصين أيضا تدابير جديدة لتحسين بيئة الأعمال المحلية للمستثمرين الأجانب.

وفي أغسطس، طرحت الصين مبادئ توجيهية تضم 24 إجراء محددا لزيادة تحسين بيئة الاستثمار الأجنبي وتعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي، وهي دفعة كبيرة نحو انفتاح عالي الجودة.

وفي الوقت الذي تواصل فيه الصين توسيع الوصول إلى الأسواق وخفض القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي، فإنها ستسعى جاهدة لتحسين بيئة أعمالها وخدمة الشركات الأجنبية بشكل أفضل. ووفقا لتقرير المسح حول بيئة الأعمال للشركات الأجنبية في الصين في الربع الثالث، فإن أكثر من 80% من الشركات التي شملها الاستطلاع تقول إنها راضية عن بيئة الأعمال في الصين.

وأظهر الاستطلاع أيضا أن 70% من الشركات تقول إن تخطيط سلسلتها الصناعية في الصين“سيظل مستقرا”، بزيادة 4.57 نقطة مئوية عن الربع الثاني، وتتوقع 80% زيادة أرباحها السنوية أو بقائها ثابتة في عام 2023.

وتقف الصين على أهبة الاستعداد للعمل مع الدول الأخرى لجعل كعكة السوق العالمية أكبر، وتعزيز آليات تقاسم المنافع على الصعيد العالمي، واستكشاف سبل جديدة للتعاون الدولي.

وأشار المستثمر والمعلق المالي المشهور عالميا جيم روجرز إلى أن التزام الصين بالانفتاح رفيع المستوى سوف“يفيد العالم بأسره”.

ويرى أن توسع الصين في الانفتاح رفيع المستوى مفيد للغاية لكل من العالم والصين. ويؤكد هذا المنظور على الترابط بين الاقتصادات العالمية والتأثير الإيجابي لسياسات الصين على نطاق أوسع.

وقال إن“كل ما قرأته عن الصين هذه الأيام هو أن بكين قررت أنها ستواصل الانفتاح”، مضيفا“أنها ستستمر في الانخراط بشكل أكبر مع العالم الخارجي”.