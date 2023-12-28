بي واي دي تتفوق على تسلا كأكثر سيارة كهربائية شعبية في العالم

MENAFN - Al-Borsa News) تصف شركة“بي واي دي” الصينية نفسها بأنها أكبر علامة للسيارات التجارية التي لم يُسمع عنها من قبل. قد تحتاج الشركة إلى توصيف مختلف قريباً.

تستعد شركة تصنيع السيارات لتخطي شركة“تسلا” باعتبارها الشركة الرائدة العالمية الجديدة في مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل. عندما يحدث ذلك -خلال الربع الحالي على الأرجح- سيشكل ذلك نقطة تحول رمزية لسوق السيارات الكهربائية وتأكيداً إضافياً لنفوذ الصين المتنامي في قطاع السيارات عالمياً.

موضوعاتسعر الحديد ينخفض من ذروة 18 شهراً بسبب ركود الإسكان في الصين ارتفاع المؤشرات الأوروبية في المستهل بقيادة أسهم التعدين قيمة الصفقات العالمية المبرمة هذا العام تقل عن 3 تريليونات دولار للمرة الأولى منذ 2013

في قطاع ما زالت تهيمن عليه كيانات أكثر شهرة على غرار“تويوتا موتور” و”فولكس واجن” و”جنرال موتورز”، يحرز المصنعون الصينيون بما فيهم“بي واي دي” و”إس إيه آي سي موتور” تقدماً مهماً. بعد التفوق على الولايات المتحدة الأميركية وكوريا الجنوبية وألمانيا على مدى الأعوام القليلة الماضية، تنافس الصين حالياً اليابان على الصدارة العالمية في صادرات سيارات الركاب مع صادرات من السيارات الكهربائية بلغت 1.3 مليون تقريباً من أصل 3.6 مليون سيارة جرى شحنها من البر الرئيسي للخارج حتى أكتوبر 2023.

المشهد التنافسي

ذكرت بريدجيت مكارثي، رئيسة وحدة العمليات الصينية في صندوق التحوط“سنو بول كابيتال” الذي يقع مقره في شنتشن، والذي استثمر في كل من“بي واي دي” و”تسلا”:“تبدل المشهد التنافسي لقطاع السيارات. لم تعد المسألة مرتبطة بالحجم والإرث التاريخي لشركات السيارات بل يعود للسرعة التي يمكنها بها الابتكار والتطوير. بدأت“بي واي دي” الاستعداد منذ أمد بعيد لتصبح قادرة على فعل ذلك بطريقة أسرع مما اعتقد أي شخص أنه ممكن، وفي الوقت الحاضر يتوجب على بقية شركات القطاع أن تتسابق للحاق بالركب”.

يعكس التحول في صدارة مبيعات السيارات الكهربائية أيضاً تحولاً في الديناميكيات التنافسية بين إيلون ماسك مؤسس“تسلا”، أغنى مدير تنفيذي حول العالم، ومؤسس“بي واي دي” الملياردير وانغ تشوانفو.

في حين أن“ماسك” كان يحذر من عدم وجود عدد كاف من المستهلكين يمكنهم دفع تكاليف مركباته الكهربائية بمثل أسعار الفائدة المرتفعة الحالية، فإن“وانغ” يعمل بنشاط كبير.

تقدم شركته 6 طرازات بحجم إنتاج مرتفع، والتي تكلف أقل كثيراً مقارنة بأرخص طرازات“تسلا” وهو“موديل 3” الصالون في الصين.

عندما نشر نادي لمالكي“تسلا” مقطع فيديو مايو الماضي يظهر فيه“ماسك” وهو يضحك من سيارات“بي واي دي” خلال طرحها 2011 على تلفزيون“بلومبرغ”، فإنه رد بكتابة أن سيارات“بي واي دي”“تنافسية بقوة هذه الأيام”.

السوق الخارجية

يشكل التغيير الوشيك في ترتيب اختيار المركبات الكهربائية حول العالم تحقيقاً لهدف سبق ووضعه“وانغ” -57 سنة-، عندما بدأت الصين تدعيم قطاع السيارات الكهربائية الذي يتفوق حالياً حول العالم. بينما تواصل“بي واي دي” التفوق عن“تسلا” وكافة العلامات التجارية الأخرى للسيارات بفارق شاسع في الداخل، فإن تكرار نجاحها الجامح في الخارج يثبت أنه مسألة صعبة.

على ما يبدو أن قارة أوروبا مستعدة للانضمام إلى الولايات المتحدة الأميركية في فرض رسوم جمركية أكبر على واردات السيارات الصينية لحماية الآلاف من وظائف قطاع التصنيع. ما زالت أسواق السيارات الكهربائية في الدول الأخرى في مهدها ولا تحقق أرباحاً تقريباً. تنظر الإدارة إلى الولايات المتحدة الأميركية باعتبارها محظورة عليها فعلياً نتيجة التوترات التجارية المحتدمة بين واشنطن وبكين.

لا يشبه“وانغ”“ماسك”، حيث يتجنب الظهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويبتعد عن الأضواء بصورة كبيرة. لكن في خطابه الجريء بطريقة غير معهودة الذي ألقاه قبل أسابيع من إطلاق الاتحاد الأوروبي تحقيقاً في طريقة دعم الصين لقطاع السيارات الكهربائية، أعلن“وانغ” أن الوقت قد حان للعلامات التجارية الصينية“لهدم الأساطير القديمة” في عالم السيارات.

وارن بافيت

بينما ما زال العديد من مشتري السيارات خارج الصين على معرفة محدودة بـ”بي واي دي“، فإن وران بافيت يعرفها جيداً. خلال 2008، استثمرت شركة” بيركشاير هاثاواي” 230 مليون دولار تقريباً مقابل حصة تصل إلى 10% في شركة تصنيع السيارات الصينية. عندما بدأت“بيركشاير” في تقليص حيازتها السنة الماضية – تم تداول أسهم“بي واي دي” على مقربة من أعلى مستوياتها تاريخياً- ارتفعت قيمة حصتها 35 ضعفاً تقريباً مسجلة حوالي 8 مليارات دولار أميركي.

اعتبر نائب رئيس“بيركشاير” الراحل تشارلي مونغر أن لعبة“بي واي دي” تعتمد في المقام الأول على البطارية. وصرح لتلفزيون“بلومبرج” خلال مايو 2009 بأن الشركة تعمل على“أحد أهم الموضوعات التي تؤثر على المستقبل التكنولوجي للإنسان”. استثمرت عائلة“مونغر” في الشركة قبل أعوام من“بيركشاير”، وأخبر أحد الصحفيين خلال حوار معه قبل أسابيع من وفاته نوفمبر الماضي بأنه حاول ثني“وانغ” عن الدخول في نشاط السيارات.

استحوذت“بي واي دي” على شركة تصنيع سيارات متعثرة مملوكة للدولة 2003 وقدمت خلال 2008 أول سيارة هجينة تعمل بالكهرباء، تسمى“إف 3 دي إم” أو (F3DM). انتقد أحد المعلقين المتخصصين في صحيفة“نيويورك تايمز” تصميمها الخارجي، واصفاً إيها بأنه” غير عصري يعود لفترة التسعينيات من القرن الماضي حيث ظهرت السيارة من طراز“تويوتا كورولا”. باعت الشركة فقط 48 وحدة خلال السنة الأولى من طرحها.

دعم حكومي

في تلك الفترة، بدأت الصين تقديم دعم لمشتريات السيارات الكهربائية. اتسع الدعم الحكومي ليشمل المدن والمقاطعات حتى وصل إلى المستوى الوطني بالكامل، وشمل إعفاءات ضريبية للمستهلكين، وحوافز إنتاج للشركات المصنعة، والمساعدة في البحوث والتطوير، ومنح أراضي وقروض رخيصة.

بصفتها شركة تصنيع سيارات متفردة في صنع بطارياتها الخاصة بها أيضاً، كانت“بي واي دي” في وضع مميز يعود عليها بفوائد كثيرة. قبل دخول مجال تصنيع السيارات، كانت أول مورد صيني لأيونات الليثيوم إلى شركتي“موتورولا” و”نوكيا” في مطلع العقد الأول من القرن الـ21. لتوسيع الإنتاج قبل أن يستخدم المستهلكون المركبات الكهربائية، استهدفت الشركة قطاعات السيارات التي ستحتاج إلى الكثير من خلايا البطاريات. أطلقت أول حافلة كهربائية لها بعد فترة وجيزة من تدشين طراز“إف 3 دي إم”.

وصف“مونغر” في حلقة بودكاست“أكوايرد” أُذيعت في أكتوبر الماضي (Acquired ) ذلك بقوله:“حققت بي واي دي معجزة”. ووصف أيضاً“وانغ” بأنه عبقري، قائلاً إنه منع الشركة من الإفلاس بالعمل 70 ساعة أسبوعيا، وقال إنه مهندس شغوف للغاية بعمله. وأضاف:“يتمتع الرجل في“بي واي دي” بقدرة أفضل على تصنيع الأشياء مقارنة بماسك”.

المظهر الجمالي

بعد ما يقرب من عقد ونصف من صنع السيارات، سخّرت“بي واي دي” أذكى العقول لتخفيض أسعار السيارات الكهربائية لمستويات يمكن مقارنتها بالمركبات التي تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي التقليدي. لكن مجموعة منتجاتها ما زال ينقصها المظهر الجمالي الخارجي الجيد.

في 2016، عينت الشركة ولفغانغ جوزيف في منصب رئيس قسم التصميم، وهي الوظيفة التي سبق وعمل بها في شركة“أودي” (Audi) و”ألفا روميو” ( Alfa Romeo). كما أنها اجتذبت مديرين تنفيذيين دوليين آخرين، من بينهم رئيس قسم التصميم الخارجي في شركة“فيراري” ومصمم داخلي كبير في شركة“مرسيدس بنز”.

مع حلول الوقت الذي دعت فيه الصين شركة“تسلا” لإنشاء أول مصنع سيارات في البلاد مملوك بالكامل لكيان أجنبي، لم تعد“بي واي دي” ترتكن لتصنيع سيارات اقتصادية بدون تجهيزات فاخرة. تملك حالياً أغلى طراز لها -سيارة“يانغ وانغ يو 8” الرياضية متعددة الاستخدامات- بسعر 1.09 مليون يوان (152600 دولار أميركي).

منافسة محتدمة

في حين لعب مستوى الدعم الحكومي دوراً في النمو الهائل للمركبات الكهربائية في الصين، يعتقد بول جونج، رئيس وحدة بحوث السيارات الصينية في“يو بي إس جروب” أن العامل الأكبر هو مستوى التنافسية الناجم عنه.

تابع“غونغ”:“يتوجب عليهم العمل على الابتكار، ومحاولة العثور على ما يطلبه المستهلكون فعلاً، وتحسين تكاليفهم للتأكد من أن مركباتهم الكهربائية قادرة على المنافسة في هذه السوق شديدة التنافسية”. بعد تحليل مكونات سيارة من طراز“بي واي دي سيل” (BYD Seal) الصالون، وإيجاد ميزة تكلفة أقل 25% مقارنة بقدامى المنافسين، انتهى فريق عمله إلى أن المصنعين الصينيين سيملكون على الأرجح ثلث سوق السيارات العالمية مع نهاية العقد.

في الوقت الراهن، ما زالت“تسلا” تتفوق على“بي واي دي” من حيث المقاييس الرئيسية بما فيها الإيرادات والدخل والقيمة السوقية. يتوقع محللون في“برنشتاين” (Bernstein) تلاشي بعض هذه الفجوات بصورة كبيرة السنة المقبلة ويقدرون أن قيمة مبيعات“تسلا” ستبلغ 114 مليار دولار مقابل 112 مليار دولار لـ”بي واي دي”.

نجاح وانغ

كان“وانغ” الثاني في ترتيب ثمانية أطفال من الأخوة، حيث نشأ في قرية ووي الفقيرة الواقعة بمقاطعة أنهوي شرق الصين. توفي والديه عندما كان في سن المراهقة، وسانده شقيقه الأكبر سناً خلال فترتي تعليمه الثانوي والجامعي.

على مدى أول أعوام مسيرته العملية، كان“وانغ” يقيم في بكين، حيث عمل باحثاً حكومياً متوسط المستوى في المعادن الأرضية النادرة المهمة لتصنيع البطاريات والإلكترونيات الاستهلاكية. أسس“بي واي دي” 1995 في شنتنش بمساعدة قرض من صديق له بلغ حوالي 300 ألف دولار أميركي. تبلغ ثروته حالياً 14.8 مليار دولار أميركي، بحسب مؤشر“بلومبرغ” للمليارديرات.

تنقل“وانغ” حول العالم عبر رحلات جوية طويلة المسافات خلال 2023، لحضور معارض للسيارات وإطلاق أسواق جديدة واجتماعات مع رؤساء الدول. وصل لبلدان على غرار اليابان وألمانيا وفيتنام والبرازيل والمكسيك وتشيلي، في جدول سفر يليق بقائد شركة أنشأت متجراً في 60 دولة ومنطقة تقريباً خلال السنتين الماضيتين فقط.

المنافسين الأجانب

يتوقع محللون تدشين“بي واي دي” لسيارات كهربائية من الجيل الثالث السنة المقبلة تتميز بتكنولوجيا أكثر تطوراً، على غرار قدرات القيادة الآلية. يعد هذا أحد المجالات التي تتخلف فيها منتجات“بي واي دي” ذات الأسعار المعقولة عن الركب مقابل شركات ناشئة منها“نيو”و”إكس بينغ”. حتى مع تناقص عدد المنافسين بقطاع السيارات في الصين من أكثر من 500 شركة إلى 100 تقريباً، تواصل الشركات الوافدة الجديدة الظهور، بما فيهم عملاق التكنولوجيا الممول جيداً شركة“هواوي تكنولوجيز”.

أجاب“وانغ” على سؤال“بلومبرغ نيوز” مارس الماضي حول ما إذا كانت“بي واي دي” تطلع لتكون شركة كبيرة بحجم“تويوتا”، التي ستستمر خلال 2023 الشركة الأكثر مبيعاً على مستوى العالم لقطاع السيارات للعام الرابع على التوالي، قائلاً إن تطوير قطاع السيارات الكهربائية سيؤدي إلى تعديل هيكل القطاع بالكامل.

أضاف:“تعتمد طريقة أداء شركة السيارات على تقنيتها واستجابتها في السوق.. وتعد بي واي دي الفائزة في الوقت الحالي في مجال كهربة المركبات في الصين، لكن لا يمكننا الجزم بكيفية سير الأمور في المستقبل. لكننا سنعتمد على مزايانا ونستمر في تصنيع منتجات جيدة”.

الحفاظ على القمة

نوه يوقيان دينغ، رئيس شركة“إتش إس بي سي تشيان هيا سيكيوريتيز” (HSBC Qianhai Securities)، إلى أن الحفاظ على القمة سيتطلب التفكير بطريقة مختلفة عن مرحلة بلوغها.

اختتم:“عندما تحتل الصدارة، تتغير المهمة فجأة، وستعيد تعريف نفسك، حيث سيتوجب عليك إيجاد طريقة للتفوق على نفسك”.





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