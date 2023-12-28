صادرات النفط الروسية تتراجع مع انخفاض تدفقات الديزل والنفتا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت صادرات روسيا من المنتجات النفطية على أساس أسبوعي، مدفوعة بتراجع شحنات الديزل والنفتا وزيت الوقود.
تراجعت التدفقات الأسبوعية الأكثر تقلباً لهذه الفترة حتى 24 ديسمبر لتصل إلى 2.5 مليون برميل يومياً، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرج من شركة التحليلات“فورتيكسا” (Vortexa) ويقل ذلك بنحو 666 ألف برميل عن الرقم المعدل للفترة المنتهية في 17 ديسمبر.
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مع ذلك، قفز متوسط أربعة أسابيع إلى أعلى مستوى في أكثر من سبعة أشهر وسط ارتفاع معالجة النفط في المصافي الروسية. وبلغت تدفقات المنتجات النفطية من البلاد 2.6 مليون برميل يومياً خلال الأسابيع الأربعة حتى 24 ديسمبر بزيادة 157 ألف برميل يومياً عن الأسبوع السابق.
تراقب سوق النفط عن كثب الصادرات الروسية لتقييم مستويات إنتاجها منذ أن توقفت موسكو عن إصدار بيانات الإنتاج الرسمية. وافقت روسيا خلال اجتماع“أوبك +” السابق، على تعزيز تخفيضات صادراتها خلال الربع المقبل بمقدار 300 ألف برميل يومياً للنفط الخام وبمقدار 200 مليون برميل يومياً من إمداداتها من المنتجات النفطية، مقارنةً بمستويات مايو ويونيو 2023.
فيما يلي تفصيل للشحنات من الموانئ الروسية للأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر:
تراجعت صادرات الديزل وزيت الغاز بمقدار الربع على أساس أسبوعي إلى ما يزيد قليلاً عن مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى تسجله خلال ثلاثة أسابيع. ولم تلاحظ أي شحنات إلى أميركا الجنوبية، في حين ارتفعت الشحنات المتجهة إلى الشرق الأوسط لتصل إلى أعلى مستوى لها في 13 أسبوعاً.
لا تزال هناك بعض القيود المفروضة على صادرات الديزل الروسية في الشتاء حيث لا يسمح بالتدفقات الخارجة إلا إذا تم تسليم الوقود إلى الموانئ عن طريق خطوط الأنابيب وتحتاج المصافي إلى الاحتفاظ بما لا يقل عن 50% من إنتاجها في الداخل.
تراجعت شحنات النافتا بنسبة 36% على أساس أسبوعي لتصل إلى 382 ألف برميل يومياً، وهو أدنى مستوى تسجله خلال ثلاثة أسابيع. تراجعت الشحنات إلى آسيا، في حين زادت التدفقات إلى أفريقيا والشرق الأوسط.
انخفضت صادرات البنزين ومكونات المزج إلى أدنى مستوى منذ منتصف أكتوبر لتصل إلى 23 ألف برميل يومياً.
في الوقت نفسه، ارتفعت شحنات وقود الطائرات بأكثر من الضعف على أساس أسبوعي إلى 106 ألف برميل يومياً.
تراجعت تدفقات زيت الوقود بنسبة 17% على أساس أسبوعي إلى حوالي 692 ألف برميل يومياً، على الرغم من ارتفاع الشحنات المتجهة إلى إفريقيا. وارتفعت شحنات المواد الأولية لمصافي التكرير مثل زيت الغاز التفريغ بنسبة 73% إلى 281 ألف برميل يومياً.
يُرجح أن تتم مراجعة أحجام الشحنات ووجهاتها إذا توفر مزيد من البيانات الصادرة عن الموانئ أو معلومات تتبع السفن.
المصدر:
MENAFN28122023000202011048ID1107664547