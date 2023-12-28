صادرات النفط الروسية تتراجع مع انخفاض تدفقات الديزل والنفتا

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت صادرات روسيا من المنتجات النفطية على أساس أسبوعي، مدفوعة بتراجع شحنات الديزل والنفتا وزيت الوقود.

تراجعت التدفقات الأسبوعية الأكثر تقلباً لهذه الفترة حتى 24 ديسمبر لتصل إلى 2.5 مليون برميل يومياً، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرج من شركة التحليلات“فورتيكسا” (Vortexa) ويقل ذلك بنحو 666 ألف برميل عن الرقم المعدل للفترة المنتهية في 17 ديسمبر.

موضوعاتسعر الحديد ينخفض من ذروة 18 شهراً بسبب ركود الإسكان في الصين ارتفاع المؤشرات الأوروبية في المستهل بقيادة أسهم التعدين قيمة الصفقات العالمية المبرمة هذا العام تقل عن 3 تريليونات دولار للمرة الأولى منذ 2013

مع ذلك، قفز متوسط أربعة أسابيع إلى أعلى مستوى في أكثر من سبعة أشهر وسط ارتفاع معالجة النفط في المصافي الروسية. وبلغت تدفقات المنتجات النفطية من البلاد 2.6 مليون برميل يومياً خلال الأسابيع الأربعة حتى 24 ديسمبر بزيادة 157 ألف برميل يومياً عن الأسبوع السابق.

تراقب سوق النفط عن كثب الصادرات الروسية لتقييم مستويات إنتاجها منذ أن توقفت موسكو عن إصدار بيانات الإنتاج الرسمية. وافقت روسيا خلال اجتماع“أوبك +” السابق، على تعزيز تخفيضات صادراتها خلال الربع المقبل بمقدار 300 ألف برميل يومياً للنفط الخام وبمقدار 200 مليون برميل يومياً من إمداداتها من المنتجات النفطية، مقارنةً بمستويات مايو ويونيو 2023.

فيما يلي تفصيل للشحنات من الموانئ الروسية للأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر:

تراجعت صادرات الديزل وزيت الغاز بمقدار الربع على أساس أسبوعي إلى ما يزيد قليلاً عن مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى تسجله خلال ثلاثة أسابيع. ولم تلاحظ أي شحنات إلى أميركا الجنوبية، في حين ارتفعت الشحنات المتجهة إلى الشرق الأوسط لتصل إلى أعلى مستوى لها في 13 أسبوعاً.

لا تزال هناك بعض القيود المفروضة على صادرات الديزل الروسية في الشتاء حيث لا يسمح بالتدفقات الخارجة إلا إذا تم تسليم الوقود إلى الموانئ عن طريق خطوط الأنابيب وتحتاج المصافي إلى الاحتفاظ بما لا يقل عن 50% من إنتاجها في الداخل.

تراجعت شحنات النافتا بنسبة 36% على أساس أسبوعي لتصل إلى 382 ألف برميل يومياً، وهو أدنى مستوى تسجله خلال ثلاثة أسابيع. تراجعت الشحنات إلى آسيا، في حين زادت التدفقات إلى أفريقيا والشرق الأوسط.

انخفضت صادرات البنزين ومكونات المزج إلى أدنى مستوى منذ منتصف أكتوبر لتصل إلى 23 ألف برميل يومياً.

في الوقت نفسه، ارتفعت شحنات وقود الطائرات بأكثر من الضعف على أساس أسبوعي إلى 106 ألف برميل يومياً.

تراجعت تدفقات زيت الوقود بنسبة 17% على أساس أسبوعي إلى حوالي 692 ألف برميل يومياً، على الرغم من ارتفاع الشحنات المتجهة إلى إفريقيا. وارتفعت شحنات المواد الأولية لمصافي التكرير مثل زيت الغاز التفريغ بنسبة 73% إلى 281 ألف برميل يومياً.

يُرجح أن تتم مراجعة أحجام الشحنات ووجهاتها إذا توفر مزيد من البيانات الصادرة عن الموانئ أو معلومات تتبع السفن.





المصدر: