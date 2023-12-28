شاومي الصينية تكشف عن أول سيارة كهربائية لها

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت صانعة الجوالات الذكية الصينية“شوامي” اليوم الخميس، عن أول سيارة كهربائية من إنتاجها، وأعلنت أنها تسعى إلى أن تصبح واحدة من أكبر خمس شركات لصناعة المركبات على مستوى العالم.
وقال“لي جون” الرئيس التنفيذي لدى“شاومي” خلال حفل إطلاق السيارة في بكين اليوم، إن شركته سوف تصبح إحدى أكبر خمس شركات لصناعة السيارات في العالم من خلال العمل الجاد على مدار العقدين القادمين.
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وأضاف“جون” أن القدرات الذاتية لسيارات“شاومي” سوف تكون في صدارة قطاع إنتاج السيارات، موضحاً أن شركته تسعى إلى تعزيز صناعة السيارات في الصين بشكل عام.
ويتوقع أن تحقق سيارة السيدان“إس يو 7” الجديدة من“شاومي” أقصى استفادة من نظام تشغيلها المشترك مع الجوالات الذكية للشركة، وأوضح“جون” أن طموحات شركته تتضمن بناء“سيارة أحلام” تضاهي كل من“بورشه” و”تسلا”.
المصدر:
MENAFN28122023000202011048ID1107664546
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