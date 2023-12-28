شاومي الصينية تكشف عن أول سيارة كهربائية لها

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت صانعة الجوالات الذكية الصينية“شوامي” اليوم الخميس، عن أول سيارة كهربائية من إنتاجها، وأعلنت أنها تسعى إلى أن تصبح واحدة من أكبر خمس شركات لصناعة المركبات على مستوى العالم.

وقال“لي جون” الرئيس التنفيذي لدى“شاومي” خلال حفل إطلاق السيارة في بكين اليوم، إن شركته سوف تصبح إحدى أكبر خمس شركات لصناعة السيارات في العالم من خلال العمل الجاد على مدار العقدين القادمين.

موضوعاتسعر الحديد ينخفض من ذروة 18 شهراً بسبب ركود الإسكان في الصين ارتفاع المؤشرات الأوروبية في المستهل بقيادة أسهم التعدين قيمة الصفقات العالمية المبرمة هذا العام تقل عن 3 تريليونات دولار للمرة الأولى منذ 2013

وأضاف“جون” أن القدرات الذاتية لسيارات“شاومي” سوف تكون في صدارة قطاع إنتاج السيارات، موضحاً أن شركته تسعى إلى تعزيز صناعة السيارات في الصين بشكل عام.

ويتوقع أن تحقق سيارة السيدان“إس يو 7” الجديدة من“شاومي” أقصى استفادة من نظام تشغيلها المشترك مع الجوالات الذكية للشركة، وأوضح“جون” أن طموحات شركته تتضمن بناء“سيارة أحلام” تضاهي كل من“بورشه” و”تسلا”.





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