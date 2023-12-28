تنفيذ صفقة على أسهم إيسترن كومباني بقيمة 2.06 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم شركة الشرقية“إيسترن كومباني” بقيمة إجمالية 2.06 مليار جنيه.
وشهدت جلسة اليوم الخميس، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم إيسترن كومباني لعدد 73.46 مليون سهم بقيمة إجمالية 2.06 مليار جنيه.
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وكانت أقرت الجمعية العمومية العادية للشركة الشرقية“إيسترن كومباني”، إعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة بما يتفق مع أحكام التمثيل النسبي.
وتتوزع مقاعد مجلس الإدارة بين ثلاثة أعضاء عن شركة“غلوبل للاستثمارات القابضة المحدودة”، وعضوين عن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وعضو عن المساهمين، وعضو عن اتحاد العاملين المساهمين، وعضوين مستقلين.
واستقر مجلس الإدارة على إعادة اختيار هاني أمان كرئيس تنفيذي والعضو المنتدب ممثلًا عن شركة“غلوبل”.
ويضم عضوية المجلس كلًا من: أحمد الليثي، والدكتور علاء فهمي (ممثلين عن شركة غلوبل)، ومحمد غازي، وسامح خضير (ممثلين عن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية)، وجمال محرم (ممثلًا عن المساهمين)، وحسن خليل (ممثل اتحاد العاملين المساهمين)، وعمرو الجنايني (عضو مستقل).
كما اعتمدت الجمعية العامة غير العادية للشركة الشرقية“إيسترن كومباني”، تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بهيكل المساهمين، كما أقرت تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة.
وأتت الدعوة إلى العمومية بعد تنفيذ اتفاقية بيع وشراء نسبة 30% من الأسهم المملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إلى شركة جلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة وهو أمر سيتبعه تعديل النظام الأساسي وتشكيل مجلس الإدارة.
وكانت خفضت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، حصتها في رأسمال الشرقية“إيسترن كومباني”، من 59.95% إلى 25.95%.
وباعت القابضة للصناعات الكيماوية 669 مليون سهم بقيمة إجمالية 16.4 مليار جنيه.
وأنهى قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار إي اف چي هيرميس الخدمات الاستشارية لصالح شركة ((جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة)) الإماراتية في صفقة بلغت قيمتها الاجمالية 625 مليون دولار.
وتتضمن الصفقة الاستحواذ على 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان ((إيسترن كومباني))، أكبر منتج للسجائر في مصر، من حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المملوكة للدولة.
وقد تمت الموافقة على هذه الصفقة من جانب مجلس الوزراء المصري في الثالث من سبتمبر 2023، علمًا بأن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد لشركة ((جلوبال للاستثمار)) لإتمام عملية الاستحواذ.
وتعد ((الشرقية للدخان)) هي أكبر منتج وموزع للسجائر ومنتجات التبغ الأخرى كالسيجار وتبغ الغليون والمعسل، بالإضافة إلى فلاتر السجائر والتبغ المتجانس، بالإضافة إلى كونها المساهم الرئيسي في الاقتصاد الوطني على مدار عقود، وتمتلك حصة سوقية ثابتة تبلغ 70٪.
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