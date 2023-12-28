تنفيذ صفقة على أسهم إيسترن كومباني بقيمة 2.06 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم شركة الشرقية“إيسترن كومباني” بقيمة إجمالية 2.06 مليار جنيه.

وشهدت جلسة اليوم الخميس، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم إيسترن كومباني لعدد 73.46 مليون سهم بقيمة إجمالية 2.06 مليار جنيه.

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وكانت أقرت الجمعية العمومية العادية للشركة الشرقية“إيسترن كومباني”، إعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة بما يتفق مع أحكام التمثيل النسبي.

وتتوزع مقاعد مجلس الإدارة بين ثلاثة أعضاء عن شركة“غلوبل للاستثمارات القابضة المحدودة”، وعضوين عن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وعضو عن المساهمين، وعضو عن اتحاد العاملين المساهمين، وعضوين مستقلين.

واستقر مجلس الإدارة على إعادة اختيار هاني أمان كرئيس تنفيذي والعضو المنتدب ممثلًا عن شركة“غلوبل”.

ويضم عضوية المجلس كلًا من: أحمد الليثي، والدكتور علاء فهمي (ممثلين عن شركة غلوبل)، ومحمد غازي، وسامح خضير (ممثلين عن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية)، وجمال محرم (ممثلًا عن المساهمين)، وحسن خليل (ممثل اتحاد العاملين المساهمين)، وعمرو الجنايني (عضو مستقل).

كما اعتمدت الجمعية العامة غير العادية للشركة الشرقية“إيسترن كومباني”، تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بهيكل المساهمين، كما أقرت تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة.

وأتت الدعوة إلى العمومية بعد تنفيذ اتفاقية بيع وشراء نسبة 30% من الأسهم المملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إلى شركة جلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة وهو أمر سيتبعه تعديل النظام الأساسي وتشكيل مجلس الإدارة.

وكانت خفضت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، حصتها في رأسمال الشرقية“إيسترن كومباني”، من 59.95% إلى 25.95%.

وباعت القابضة للصناعات الكيماوية 669 مليون سهم بقيمة إجمالية 16.4 مليار جنيه.

وأنهى قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار إي اف چي هيرميس الخدمات الاستشارية لصالح شركة ((جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة)) الإماراتية في صفقة بلغت قيمتها الاجمالية 625 مليون دولار.

وتتضمن الصفقة الاستحواذ على 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان ((إيسترن كومباني))، أكبر منتج للسجائر في مصر، من حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المملوكة للدولة.

وقد تمت الموافقة على هذه الصفقة من جانب مجلس الوزراء المصري في الثالث من سبتمبر 2023، علمًا بأن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد لشركة ((جلوبال للاستثمار)) لإتمام عملية الاستحواذ.

وتعد ((الشرقية للدخان)) هي أكبر منتج وموزع للسجائر ومنتجات التبغ الأخرى كالسيجار وتبغ الغليون والمعسل، بالإضافة إلى فلاتر السجائر والتبغ المتجانس، بالإضافة إلى كونها المساهم الرئيسي في الاقتصاد الوطني على مدار عقود، وتمتلك حصة سوقية ثابتة تبلغ 70٪.