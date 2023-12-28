قطر توقع اتفاقاً لبيع 18 مليون برميل سنوياً من النفط لـ شل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت“قطر للطاقة” اتفاقية مدتها خمسة أعوام لبيع النفط الخام لشركة شل الدولية للتجارة الشرقية في سنغافورة. بموجب الاتفاقية، سيتم توريد 18 مليون برميل سنوياً من نفط قطر البري ونفط قطر البحري اعتباراً من يناير 2024، وفق البيان.
تعد هذه الاتفاقية هي الأولى التي توقعها قطر للطاقة لمدة 5 سنوات، وفق سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة.
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وقال:“هذه الاتفاقية ستعزز العلاقة الوثيقة بين قطر للطاقة وشركة شل، والتي لا تعد مشترياً موثوقاً للنفط فحسب، ولكنها أيضاً عميل رئيسي لقطر للطاقة وشريك جدير بالثقة.. تؤكد هذه الاتفاقية على استراتيجية قطر للطاقة التي تهدف إلى بناء علاقات تعاون تجارية واستراتيجية وذات أمد أطول”.
يذكر أن“قطر للطاقة” وشركة“شل” تتمتعان بشراكة استراتيجية طويلة الأمد من خلال العديد من الاستثمارات المشتركة في صناعة الطاقة في دولة قطر وحول العالم، بما في ذلك مشاريع قطر للطاقة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، ومصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، والعديد من الاستثمارات المشتركة الأخرى، حسب البيان.
المصدر:
MENAFN28122023000202011048ID1107664543
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