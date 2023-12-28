قطر توقع اتفاقاً لبيع 18 مليون برميل سنوياً من النفط لـ شل

MENAFN - Al-Borsa News) ​وقعت“قطر للطاقة” اتفاقية مدتها خمسة أعوام لبيع النفط الخام لشركة شل الدولية للتجارة الشرقية في سنغافورة. بموجب الاتفاقية، سيتم توريد 18 مليون برميل سنوياً من نفط قطر البري ونفط قطر البحري اعتباراً من يناير 2024، وفق البيان.

تعد هذه الاتفاقية هي الأولى التي توقعها قطر للطاقة لمدة 5 سنوات، وفق سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة.

موضوعاتسعر الحديد ينخفض من ذروة 18 شهراً بسبب ركود الإسكان في الصين ارتفاع المؤشرات الأوروبية في المستهل بقيادة أسهم التعدين قيمة الصفقات العالمية المبرمة هذا العام تقل عن 3 تريليونات دولار للمرة الأولى منذ 2013

وقال:“هذه الاتفاقية ستعزز العلاقة الوثيقة بين قطر للطاقة وشركة شل، والتي لا تعد مشترياً موثوقاً للنفط فحسب، ولكنها أيضاً عميل رئيسي لقطر للطاقة وشريك جدير بالثقة.. تؤكد هذه الاتفاقية على استراتيجية قطر للطاقة التي تهدف إلى بناء علاقات تعاون تجارية واستراتيجية وذات أمد أطول”.

يذكر أن“قطر للطاقة” وشركة“شل” تتمتعان بشراكة استراتيجية طويلة الأمد من خلال العديد من الاستثمارات المشتركة في صناعة الطاقة في دولة قطر وحول العالم، بما في ذلك مشاريع قطر للطاقة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، ومصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، والعديد من الاستثمارات المشتركة الأخرى، حسب البيان.





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