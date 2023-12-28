تركيا يمكنها جذب 800 مليون سائح بالأعوام الـ10 المقبلة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يقدر خبراء صناعة السياحة، أن تركيا يمكن أن تجذب ما يصل إلى 800 مليون سائح على مدى السنوات العشر المقبلة من خلال تعزيز الطاقة الاستيعابية وتنويع عروضها.
وقال أويا نارين، رئيس جمعية مستثمري السياحة التركية، إن تحقيق هذا الهدف الطموح سيتطلب رفع مستوى القدرات الحالية وتنويعها من خلال إنشاء مناطق سياحية مختلفة، وفقا لوكالة الأناضول.
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وتقدم تركيا بالفعل مجموعة متنوعة من الخيارات السياحية بما في ذلك السياحة الشاطئية والصحية والثقافية. ويعمل المسؤولون على القطاع على توسيع نطاق الخيارات مثل الترويج لسياحة كبار السن والطهي، وفقا لنارين.
وقال نارين أيضا إن الصناعة من المتوقع أن تمثل السياحة 7.5% من الناتج القومي الإجمالي بحلول عام 2028، ارتفاعا من 5.5% حاليا، وأن تصل إيرادات السياحة إلى 100 مليار دولار.
وقالت وزارة الثقافة والسياحة إن الهدف السياحي للبلاد لعام 2023 هو جذب 60 مليون زائر أجنبي وتحقيق دخل بقيمة 55.6 مليار دولار.
وقال وزير الثقافة والسياحة محمد نوري إرسوي مؤخرا، إن تركيا اقتربت من تحقيق أهداف عام 2023 على الرغم من تحديات الزلزالين اللذين ضربا الجنوب في فبراير والأزمة الإسرائيلية-الفلسطينية.
وجذبت تركيا 52.7 مليون سائح في الأشهر الـ 11 الأولى من هذا العام، وفقا لأحدث بيانات الوزارة.
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