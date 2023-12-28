تركيا يمكنها جذب 800 مليون سائح بالأعوام الـ10 المقبلة

MENAFN - Al-Borsa News) يقدر خبراء صناعة السياحة، أن تركيا يمكن أن تجذب ما يصل إلى 800 مليون سائح على مدى السنوات العشر المقبلة من خلال تعزيز الطاقة الاستيعابية وتنويع عروضها.

وقال أويا نارين، رئيس جمعية مستثمري السياحة التركية، إن تحقيق هذا الهدف الطموح سيتطلب رفع مستوى القدرات الحالية وتنويعها من خلال إنشاء مناطق سياحية مختلفة، وفقا لوكالة الأناضول.

موضوعاتسعر الحديد ينخفض من ذروة 18 شهراً بسبب ركود الإسكان في الصين ارتفاع المؤشرات الأوروبية في المستهل بقيادة أسهم التعدين قيمة الصفقات العالمية المبرمة هذا العام تقل عن 3 تريليونات دولار للمرة الأولى منذ 2013

وتقدم تركيا بالفعل مجموعة متنوعة من الخيارات السياحية بما في ذلك السياحة الشاطئية والصحية والثقافية. ويعمل المسؤولون على القطاع على توسيع نطاق الخيارات مثل الترويج لسياحة كبار السن والطهي، وفقا لنارين.

وقال نارين أيضا إن الصناعة من المتوقع أن تمثل السياحة 7.5% من الناتج القومي الإجمالي بحلول عام 2028، ارتفاعا من 5.5% حاليا، وأن تصل إيرادات السياحة إلى 100 مليار دولار.

وقالت وزارة الثقافة والسياحة إن الهدف السياحي للبلاد لعام 2023 هو جذب 60 مليون زائر أجنبي وتحقيق دخل بقيمة 55.6 مليار دولار.

وقال وزير الثقافة والسياحة محمد نوري إرسوي مؤخرا، إن تركيا اقتربت من تحقيق أهداف عام 2023 على الرغم من تحديات الزلزالين اللذين ضربا الجنوب في فبراير والأزمة الإسرائيلية-الفلسطينية.

وجذبت تركيا 52.7 مليون سائح في الأشهر الـ 11 الأولى من هذا العام، وفقا لأحدث بيانات الوزارة.