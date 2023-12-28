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قيمة الصفقات العالمية المبرمة هذا العام تقل عن 3 تريليونات دولار للمرة الأولى منذ 2013

12/28/2023 4:13:58 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت قيمة الصفقات العالمية المبرمة هذا العام عن 3 تريليونات دولار وذلك للمرة الأولى في عقد زمني، في ظل أسعار الفائدة المرتفعة، وتزايد التوترات الجيوسياسية.

وحسب بيانات“لندن ستوك إكستشنج جروب”، فإنه تم عقد صفقات بقيمة 2.9 تريليون دولار تقريبًا على مستوى العالم هذا العام، أي بانخفاض 17% عن العام السابق.

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يذكر أن الصفقات الكبرى التي شهدها قطاع الطاقة الأمريكية من“إكسون موبيل” التي استحوذت على“بايونير ناتشورال ريسورسز” واستحواذ“شيفرون” على“هيس كورب” التي تزيد قيمة كل منها عن 50 مليار دولار، رفعت أحجام المعاملات في الأشهر الأخيرة من العام.

واحتل“جولدمان ساكس” المركز الأول في الأعمال الاستشارية لأنشطة الاندماج والاستحواذ، تلاه بعد ذلك“مورجان ستانلي” و”جيه بي مورجان”.


المصدر:

MENAFN28122023000202011048ID1107664541

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