قيمة الصفقات العالمية المبرمة هذا العام تقل عن 3 تريليونات دولار للمرة الأولى منذ 2013

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت قيمة الصفقات العالمية المبرمة هذا العام عن 3 تريليونات دولار وذلك للمرة الأولى في عقد زمني، في ظل أسعار الفائدة المرتفعة، وتزايد التوترات الجيوسياسية.
وحسب بيانات“لندن ستوك إكستشنج جروب”، فإنه تم عقد صفقات بقيمة 2.9 تريليون دولار تقريبًا على مستوى العالم هذا العام، أي بانخفاض 17% عن العام السابق.
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يذكر أن الصفقات الكبرى التي شهدها قطاع الطاقة الأمريكية من“إكسون موبيل” التي استحوذت على“بايونير ناتشورال ريسورسز” واستحواذ“شيفرون” على“هيس كورب” التي تزيد قيمة كل منها عن 50 مليار دولار، رفعت أحجام المعاملات في الأشهر الأخيرة من العام.
واحتل“جولدمان ساكس” المركز الأول في الأعمال الاستشارية لأنشطة الاندماج والاستحواذ، تلاه بعد ذلك“مورجان ستانلي” و”جيه بي مورجان”.
المصدر:
MENAFN28122023000202011048ID1107664541
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