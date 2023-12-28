ارتفاع المؤشرات الأوروبية في المستهل بقيادة أسهم التعدين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، في ظل هدوء الطلب على السندات السيادية مع اقتراب بداية العام الجديد وسط توقعات انتهاء دورة التشديد النقدي.
وصعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.36% إلى 480 نقطة، بدعم من ارتفاع أسهم التعدين 0.7%.
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وزاد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.20% إلى 7740 نقطة، وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.24% إلى 16781 نقطة، كما ارتفع“كاك” الفرنسي 0.24% إلى 7589 نقطة.
وارتفع عائد السندات العشرية الألمانية بمقدار 1.4 نقطة أساس إلى 1.911% بعد انخفاضه بشكل حاد خلال تعاملات أمس الأربعاء، وزاد عائد نظيرتها البريطانية 3.8 نقطة أساس إلى 3.475%.
وقال“فيشنو فاراثان” رئيس قسم الاقتصاد لدى“ميزوهو بنك” في تصريح لوكالة“بلومبرج”، إن الارتفاع القوي لأسواق السندات خلال الفترة الماضية أدى إلى زيادة العوائد الحقيقية بالنسبة للمستثمرين، لكن توقعات تيسير السياسة النقدية أصبحت تتصدر المشهد الآن.
المصدر:
MENAFN28122023000202011048ID1107664540
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