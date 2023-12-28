ارتفاع المؤشرات الأوروبية في المستهل بقيادة أسهم التعدين

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، في ظل هدوء الطلب على السندات السيادية مع اقتراب بداية العام الجديد وسط توقعات انتهاء دورة التشديد النقدي.

وصعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.36% إلى 480 نقطة، بدعم من ارتفاع أسهم التعدين 0.7%.

موضوعاتسعر الحديد ينخفض من ذروة 18 شهراً بسبب ركود الإسكان في الصين قيمة الصفقات العالمية المبرمة هذا العام تقل عن 3 تريليونات دولار للمرة الأولى منذ 2013 تركيا يمكنها جذب 800 مليون سائح بالأعوام الـ10 المقبلة

وزاد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.20% إلى 7740 نقطة، وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.24% إلى 16781 نقطة، كما ارتفع“كاك” الفرنسي 0.24% إلى 7589 نقطة.

وارتفع عائد السندات العشرية الألمانية بمقدار 1.4 نقطة أساس إلى 1.911% بعد انخفاضه بشكل حاد خلال تعاملات أمس الأربعاء، وزاد عائد نظيرتها البريطانية 3.8 نقطة أساس إلى 3.475%.

وقال“فيشنو فاراثان” رئيس قسم الاقتصاد لدى“ميزوهو بنك” في تصريح لوكالة“بلومبرج”، إن الارتفاع القوي لأسواق السندات خلال الفترة الماضية أدى إلى زيادة العوائد الحقيقية بالنسبة للمستثمرين، لكن توقعات تيسير السياسة النقدية أصبحت تتصدر المشهد الآن.





المصدر: