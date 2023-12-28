سعر الحديد ينخفض من ذروة 18 شهراً بسبب ركود الإسكان في الصين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفض سعر خام الحديد من أعلى مستوى سجله في يونيو 2022 مع توقع بنوك استثمارية وشركات وساطة في الأوراق المالية استمرار الركود في بناء المساكن في الصين حتى العام المقبل.
تتوقع 10 مؤسسات كبرى، بما في ذلك“جولدمان ساكس” و”مورجان ستانلي” و”يو بي إس”، أن الصين تقترب من تسجيل انكماش في قطاع التشييد العقاري لثالث سنة على التوالي، وهي فترة غير مسبوقة من الانخفاض المستمر. وتمثل العقارات نحو 40% من احتياجات الصين من الصلب.
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في الوقت نفسه، بدأت المراكز الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك بكين وتيانجين، في التحذير من تلوث الهواء، وقد تكون الضوابط أكثر تقييداً وتستمر لفترة أطول من تلك التي كانت موجودة في أوائل ديسمبر، وفق تقرير صادر عن مؤسسة“كالانيش كوموديتيز” (Kallanish Commodities).
يأتي ذلك بعدما تقلص مؤشر مديري المشتريات لصناعة الصلب في الصين في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، إذ أدى انخفاض درجات الحرارة إلى تباطؤ أعمال البناء، وفق سوق شنغهاي للمعادن.
انخفض سعر خام الحديد 1.9% إلى 138.55 دولار للطن في سنغافورة، بعد ارتفاعه ليومين متتاليين. كما انخفضت العقود المستقبلية لخام الحديد في بورصة داليان وعقود الصلب في شنغهاي.
المصدر:
MENAFN28122023000202011048ID1107664538
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