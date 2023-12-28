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سعر الحديد ينخفض من ذروة 18 شهراً بسبب ركود الإسكان في الصين

12/28/2023 4:13:57 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفض سعر خام الحديد من أعلى مستوى سجله في يونيو 2022 مع توقع بنوك استثمارية وشركات وساطة في الأوراق المالية استمرار الركود في بناء المساكن في الصين حتى العام المقبل.

تتوقع 10 مؤسسات كبرى، بما في ذلك“جولدمان ساكس” و”مورجان ستانلي” و”يو بي إس”، أن الصين تقترب من تسجيل انكماش في قطاع التشييد العقاري لثالث سنة على التوالي، وهي فترة غير مسبوقة من الانخفاض المستمر. وتمثل العقارات نحو 40% من احتياجات الصين من الصلب.

موضوعات متعلقة ارتفاع المؤشرات الأوروبية في المستهل بقيادة أسهم التعدين قيمة الصفقات العالمية المبرمة هذا العام تقل عن 3 تريليونات دولار للمرة الأولى منذ 2013 تركيا يمكنها جذب 800 مليون سائح بالأعوام الـ10 المقبلة

في الوقت نفسه، بدأت المراكز الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك بكين وتيانجين، في التحذير من تلوث الهواء، وقد تكون الضوابط أكثر تقييداً وتستمر لفترة أطول من تلك التي كانت موجودة في أوائل ديسمبر، وفق تقرير صادر عن مؤسسة“كالانيش كوموديتيز” (Kallanish Commodities).

يأتي ذلك بعدما تقلص مؤشر مديري المشتريات لصناعة الصلب في الصين في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، إذ أدى انخفاض درجات الحرارة إلى تباطؤ أعمال البناء، وفق سوق شنغهاي للمعادن.

انخفض سعر خام الحديد 1.9% إلى 138.55 دولار للطن في سنغافورة، بعد ارتفاعه ليومين متتاليين. كما انخفضت العقود المستقبلية لخام الحديد في بورصة داليان وعقود الصلب في شنغهاي.


المصدر:

MENAFN28122023000202011048ID1107664538

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