الثلاثاء.. النقل تبحث سبل تعظيم سياحة اليخوت بمصر مع المستثمرين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعقد وزارة النقل، مؤتمرا، يوم الثلاثاء القادم، لبحث سبل تعظيم منظومة إنشاء المراين المحلية والدولية ومناقشة المزيد من الإجراءات الخاصة بتعظيم سياحة اليخوت في مصر.
ودعت وزارة النقل المستثمرين والمهتمين بسياحة اليخوت وإنشاء المراين وكافة مستثمري القرى والمناطق والمقاصد السياحية على البحرين المتوسط والأحمر وخليجي السويس والعقبة لحضور فعاليات المؤتمر الموسع.
موضوعات متعلقة
رئيس الوزراء يتابع حصاد جهاز حماية المنافسة لعام 2023 رئيس الوزراء يتابع مشروعات“السويدي إليكتريك” للنهوض بالتعليم الفني والتكنولوجي تنفيذ صفقة على أسهم“إيسترن كومباني” بقيمة 2.06 مليار جنيه
يأتي ذلك في إطار جهود تعظيم سياحة اليخوت في مصر، وفي ضوء ما نفذته وزارة النقل من إجراءات لتبسيط وتسريع الإجراءات الخاصة بها عند وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية التى تقع على سواحل مصر، وكذلك إنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية لتبسيط تلك الإجراءات، وإصدار الموافقة الواحدة على برنامج زيارة اليخوت السياحية عن طريق تلك النافذة الرقمية في 30 دقيقة فقط بدلا من استغراقه من 15 إلى 30 يوم.
MENAFN28122023000202011048ID1107664537
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.