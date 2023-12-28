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الثلاثاء.. النقل تبحث سبل تعظيم سياحة اليخوت بمصر مع المستثمرين

12/28/2023 4:13:56 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعقد وزارة النقل، مؤتمرا، يوم الثلاثاء القادم، لبحث سبل تعظيم منظومة إنشاء المراين المحلية والدولية ومناقشة المزيد من الإجراءات الخاصة بتعظيم سياحة اليخوت في مصر.

ودعت وزارة النقل المستثمرين والمهتمين بسياحة اليخوت وإنشاء المراين وكافة مستثمري القرى والمناطق والمقاصد السياحية على البحرين المتوسط والأحمر وخليجي السويس والعقبة لحضور فعاليات المؤتمر الموسع.

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يأتي ذلك في إطار جهود تعظيم سياحة اليخوت في مصر، وفي ضوء ما نفذته وزارة النقل من إجراءات لتبسيط وتسريع الإجراءات الخاصة بها عند وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية التى تقع على سواحل مصر، وكذلك إنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية لتبسيط تلك الإجراءات، وإصدار الموافقة الواحدة على برنامج زيارة اليخوت السياحية عن طريق تلك النافذة الرقمية في 30 دقيقة فقط بدلا من استغراقه من 15 إلى 30 يوم.

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