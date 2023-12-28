حالة الطقس: غائم جزئي ولا تغير على درجات الحرارة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويبقى الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ويميل إلى الدفء في بقية المناطق، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم السبت المقبل غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويبقى الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ويميل إلى الدفء في بقية المناطق، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.