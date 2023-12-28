حالة الطقس: غائم جزئي ولا تغير على درجات الحرارة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم غد الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويبقى الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ويميل إلى الدفء في بقية المناطق، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
كما يكون الجو يوم السبت المقبل غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويبقى الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ويميل إلى الدفء في بقية المناطق، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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