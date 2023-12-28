الجيش الإسرائيلي يسقط مسيّرة فوق الجولان

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، تحطم طائرة مسيّرة قرب قرية في مرتفعات الجولان السوري المحتل، بعد إعلان فصيل عراقي مسؤوليته عن هجوم في المنطقة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن طائرة مسيّرة هجومية يرجح أنها مزودة بمتفجرات، وتمّ إطلاقها من سوريا، أُسقطت ليل الأربعاء، جنوب مستوطنة إلياد؛ ما أدى لأضرار مادية دون التسبب بضحايا.
وأكد الجيش الإسرائيلي لوكالة "فرانس برس"، أن مسيّرة تحطمت قرب إلياد، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية بهذا الشأن.
من جهتها، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان استهداف "هدف حيوي" في الجولان "بالأسلحة المناسبة".
وسبق لهذه المجموعة أن أعلنت استهداف قواعد تضم قوات أمريكية ومن التحالف المناهض للمتشددين في العراق، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
وأثارت حرب غزة مخاوف من توسع التصعيد الى نزاع إقليمي، خصوصا مع تبادل القصف على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، والهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي في اليمن على سفن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر.
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