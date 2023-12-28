الجيش الإسرائيلي يسقط مسيّرة فوق الجولان

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، تحطم طائرة مسيّرة قرب قرية في مرتفعات الجولان السوري المحتل، بعد إعلان فصيل عراقي مسؤوليته عن هجوم في المنطقة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن طائرة مسيّرة هجومية يرجح أنها مزودة بمتفجرات، وتمّ إطلاقها من سوريا، أُسقطت ليل الأربعاء، جنوب مستوطنة إلياد؛ ما أدى لأضرار مادية دون التسبب بضحايا.

وأكد الجيش الإسرائيلي لوكالة "فرانس برس"، أن مسيّرة تحطمت قرب إلياد، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية بهذا الشأن.

من جهتها، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان استهداف "هدف حيوي" في الجولان "بالأسلحة المناسبة".

وسبق لهذه المجموعة أن أعلنت استهداف قواعد تضم قوات أمريكية ومن التحالف المناهض للمتشددين في العراق، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأثارت حرب غزة مخاوف من توسع التصعيد الى نزاع إقليمي، خصوصا مع تبادل القصف على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، والهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي في اليمن على سفن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر.



