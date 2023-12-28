قيمة البيتكوين تنخفض وسط توقعات بالموافقة التنظيمية لصناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا

(MENAFN
) شهدت قيمة البيتكوين تراجعًا في مسارها مع انتباه المشاركين في السوق للتطورات التنظيمية، وخاصةً فيما يتعلق بالموافقة المحتملة على أول صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة التي تستثمر مباشرة في العملة المشفرة, وحتى الساعة 10:31 صباحًا بتوقيت سنغافورة، شهدت العملة الرقمية الرئيسية انخفاضًا بنسبة 2.4 بالمئة, لتستقر قيمتها عند 42,400 دولار, وعلى الرغم من الارتفاع المذهل للبيتكوين بنسبة 156 بالمئة منذ بداية العام، فإن المشاعر السائدة مليئة بالتخوفات بشأن تأثير الموافقات التنظيمية لصناديق الاستثمار المتداولة "اي تي اف" على ديناميات الربح في العملة المشفرة.
كما قدم نيك كارتر، المؤسس المشارك لشركة "كاسل ايلاند مانجمنت"، رؤية حول المشاعر السوقية السائدة، حيث أشار إلى توقعات بالموافقة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على صناديق "اي تي اف" للبيتكوين بحلول موعد 10 يناير المقبل, وبينما تعد هذه الموافقة بتوسيع قاعدة المستثمرين في العملة المشفرة، يترقب السوق احتمالية "موجة من البيع" عند إعلان هذا القرار الهام، مما قد يثير التقلبات في السوق.
كذلك انعكست تداعيات تراجع البيتكوين على العملات الرقمية الصغيرة الأخرى، حيث شهدت منصات مثل "افلانس" و"سولانا" خسائر أكبر خلال الـ 24 ساعة الماضية, وفي الوقت نفسه، عانت العملات الرقمية التي تركز على الميمات، مثل "دوج ويف هات"، من تراجع قيمتها. وعلى الجانب الآخر، نجحت عملة باينانس كوين في تجنب هذا التراجع، مسجلة ارتفاعًا يبلغ 10 بالمئة, مما يُظهر صمودها أمام الديناميات السائدة في السوق.
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