أسعار الذهب تستقر وسط تكهنات بخفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتراجع الدولار

(MENAFN
) في يوم الأربعاء الموافق 27 دبسمبر، ظلت أسعار الذهب مستقرة إلى حد ما، مُشيرة إلى نشاط تداول منخفض وتوقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الربع الأول من عام 2024, وذكرت وكالة رويترز أن سوق الذهب الراهنة أغلقت عند 2,066.86 دولار للأوقية بحلول الساعة 01:50 بتوقيت غرينتش, وبالمثل، شهدت العقود الآجلة للذهب الأمريكية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.4 بالمئة لتستقر عند 2,078.20 دولار للأوقية.
كما شهد الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجل مكاسب تتجاوز عشرة بالمئة, ويمكن أن يُرجع هذا الاتجاه الصاعد إلى عوامل متعددة، مثل اهتمام المستثمرين المتزايد بالأصول الملاذ الآمن نتيجة التوترات المتصاعدة في مناطق مثل أوكرانيا والشرق الأوسط, وعلاوة على ذلك، أعطت توقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الذهب جاذبية أكبر كخيار استثماري مجددًا, وزادت هذه المشاعر بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة انخفاضًا في التضخم، مما أثار آمال المستثمرين بخفض الفائدة في مارس, وحالياً، تشير الإحصائيات من "سي إم إي فيد ووتش" إلى احتمالية تقدر بنحو 80 بالمئة لهذا التغيير في السياسة النقدية.
في حين يتوقع أن تبقى البيئة التجارية خلال الأسبوع القادم هادئة نسبياً نظرًا لفترة العطلات العالمية المؤدية إلى العام الجديد, وإلى جانب استقرار الذهب, وشهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1 بالمئة, وعلى الرغم من هذا التحسن البسيط، يظل الدولار قريبًا من أدنى قيمته خلال الخمسة أشهر الماضية, وهذا الضعف في قيمة الدولار يُظهر جاذبية الذهب للمستثمرين الذين يمتلكون عملات بديلة، مُؤكدًا مكانته كخيار استثماري مفضل في الوضع الاقتصادي الحالي.
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