روسيا تعلن تغييرًا استراتيجيًا كبيرًا في مجال صادرات النفط والبترول للبلاد نحو الأسواق الآسيوية

(MENAFN
) أعلن ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، مؤخرًا تغييرًا استراتيجيًا كبيرًا في مجال صادرات النفط والبترول للبلاد، مُشيرًا بشكل خاص إلى توجيه قوي نحو الأسواق الآسيوية, وتُظهر تقارير إعلامية روسية أن نصف الصادرات الروسية من النفط والبترول لعام 2023 مُخصص للصين. بالإضافة إلى ذلك، وارتفعت حصة الهند من صادرات الطاقة الروسية إلى 40 بالمئة خلال فترة قصيرة من سنتين، مما يُشير إلى تقوية العلاقة بين البلدين.
كما أكد نوفاك على التغييرات المتسارعة في ديناميات التجارة الروسية، مُشيرًا بشكل خاص إلى الأهمية المتزايدة للصين كشريك تجاري رئيسي, وحاليًا، تُمثل الصين حوالي 45-50 بالمئة من إجمالي صادرات روسيا من النفط والبترول, وعلى الجانب المُقابل، شهدت حصة أوروبا تراجعًا كبيرًا من 40-45 بالمئة إلى ما بين 4-5 بالمئة، مُظهرًا تحويل تركيز روسيا التجاري.
في حين تُسلط هذه التغييرات الكبيرة في مسار الصادرات الضوء على تحول استراتيجي أوسع نطاقًا، حيث أصبحت الأسواق الآسيوية، وخاصة الصين والهند، أكثر أهمية من نظرائها الأوروبيين بالنسبة لروسيا, وفي هذا السياق، تتوقع وزارة المالية الروسية عجزًا ميزانيًا يبلغ حوالي 2.9 تريليون روبل (31.6 مليار دولار) لعام 2023، وهو ما يُمثل نحو 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي), وعلى الرغم من هذه التحديات المالية، يظل وزير المالية الروسي مُتفائلًا، مُشيرًا إلى أن إيرادات البلاد وإنفاقها تتماشى مع التوقعات الأولية.
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