الأسواق الأوروبية تظهر أداء جيد مع التقارير الإيجابية من الصين وثقة وول ستريت

(MENAFN
) أظهرت أسواق الأسهم الأوروبية حركة إيجابية يوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر، مع عدة عوامل تعزز من ثقة المستثمرين, وبشكل خاص، شهدت أسهم التعدين ارتفاعًا، وذلك بفضل البيانات المشجعة من الصين, كما دعم هذا الارتفاع في أسهم التعدين أداء قوي لوول ستريت في اليوم السابق، مما أثار توقعات بتخفيضات الفائدة المحتملة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في مارس.
كذلك زاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1 بالمئة، متجاوزًا 477.83 نقطة وفقًا لما ذكرته رويترز, وجاء هذا الارتفاع بعد مكاسب كبيرة في المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية، التي شهدت ارتفاعات تزيد عن 0.4 بالمئة في اليوم السابق, وفي القطاعات المحددة، استفاد قطاع الموارد الأساسية بشكل كبير مع نمو بنسبة 0.4 بالمئة، وذلك بفضل ارتفاع أسعار المعادن الرئيسية وخام الحديد بسبب زيادة الإنتاج في الصين, ونظرًا لاستهلاك الصين الكبير لهذه المواد، ساهمت البيانات الإيجابية للإنتاج الصناعي في الصين في دعم أسهم التعدين الأوروبية. وبالإضافة إلى ذلك، أظهر قطاع الطاقة قوة بنمو 0.6 بالمئة, كما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.7 بالمئة، معاكسًا الاتجاهات في وول ستريت، مسهمًا في الأجواء التفاؤلية في الأسواق الأوروبية.
في حين لم تشهد جميع القطاعات ارتفاعات, حيث شهد قطاع الاتصالات والتأمين انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.4 بالمئة, وعلى الرغم من أن هذا الانخفاض كان له تأثير طفيف على المكاسب العامة للسوق، إلا أنه لم يؤثر بشكل كبير على الثقة الإيجابية للمستثمرين, وفي المستقبل، يتوقع المحللون تباطؤًا محتملًا في أنشطة التداول مع عودة المتداولين بعد فترة عيد الميلاد, ومع اقتراب نهاية عام 2023، قد تشهد السوق بعض التقلبات بسبب أنشطة نهاية العام وتغيرات الأوضاع الاقتصادية.
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