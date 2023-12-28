روسيا تعدل استراتيجياتها لتصدير النفط مع التركيز على الصين والهند

(MENAFN
) أعلن ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي المسؤول عن الشؤون الطاقوية، يوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر, أن روسيا قامت بتعديل كبير في استراتيجيتها لتصدير النفط، مع التركيز الأكبر نحو الصين والهند. وعلى الرغم من مواجهة عقوبات شديدة من الدول الغربية بسبب تدخلها في أوكرانيا، تمكنت روسيا من الحفاظ على مستويات الإيرادات مشابهة للسنوات السابقة، مع تحويل مكوناتها الرئيسية للتصدير. وأشار نوفاك إلى أن حوالي 45-50 في المئة من صادرات النفط الروسية توجه الآن إلى الصين، في حين تأتي الهند في المرتبة الثانية بنسبة تقدر بحوالي 40 في المئة.
كما أوضح نوفاك هذا التحول الاستراتيجي، مؤكدًا تناقص الدور الأوروبي كمشتري رئيسي للنفط الروسي في مقابلة مع قناة روسيا 24، وأشار إلى أن أوروبا كانت تستقبل تاريخيًا نحو 40-45 في المئة من صادرات النفط والمشتقات البترولية الروسية, ومع ذلك، يتوقع نوفاك أن ينخفض حصة أوروبا بشكل كبير إلى ما بين 4-5 في المئة بحلول نهاية العام.
في حين أشاد نوفاك بمرونة ونمو قطاع الطاقة في روسيا خلال عام 2023 على الرغم من فرض العقوبات الاقتصادية الصارمة من قبل الدول الغربية التي تهدف إلى خفض سعر النفط الروسي, وأكد على التقدم الملحوظ للقطاع خلال العام رغم التحديات الخارجية, وأبدى نوفاك تفاؤله حيال الاهتمام المتزايد من قبل الدول العالمية بالنفط والمشتقات البترولية الروسية، مشيرًا إلى ازدياد الاهتمام من قبل دول من أمريكا اللاتينية وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ تجاه الموارد الطاقوية الروسية.
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