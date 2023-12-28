بوما تحتفل بإطلاق متجرها الجديد في سيتي ووك الذي يتميز بمفهوم "أرض الملعب" الجديد

(MENAFN
- mslgroup) أعلنت شركة بوما، إحدى العلامات التجارية الرياضية الرائدة في العالم، عن افتتاح متجر جديد في دبي، وذلك في الموقع البارز "سيتي ووك"، الذي يُعتبر واحداً من أهم وجهات التسوق بدبي. يمتد هذا المتجر على مساحة قدرها 432.75 متراً مربعاً، وهو المتجر الرابع الذي سيتم افتتاحه هذا العام، وسيضم بعض منتجات العملاق الرياضي الأكثر شهرة.
يُقدم المتجر في سيتي ووك مفهوماً جديداً يُعرف باسم "أرض الملعب"، ويعتبر هذا المفهوم الأول من نوعه على مستوى العالم بالنسبة لشركة بوما. يتميز بخطوط تصميم نظيفة ومساحات مفتوحة تسلط الضوء على أحدث التقنيات والصيحات لدى بوما في مجال الأحذية والملابس والإكسسوارات، وذلك عبر مجموعة واسعة من الفئات بما في ذلك الأداء، وأسلوب الحياة، ورياضة الفرق، ورياضة السيارات، وكرة السلة، والأطفال.
في هذا السياق، قال تانر سييس، المدير العام لشركة بوما في الشرق الأوسط خلال افتتاح المتجر: "نحن متحمسون جداً لتوسيع حضور بوما في واحدة من أبرز وجهات التسوق في المنطقة وتقديم تشكيلات حصرية بالتعاون مع علامات تجارية مميزة. يعكس المتجر الرابع الذي نفتتحه في دولة الإمارات هذا العام التزامنا المستمر بالتوسع السريع في هذه المنطقة، ويتماشى مع استراتيجيتنا لتلبية احتياجات المستهلكين المحليين في المناطق الرئيسية من المدينة. ويأتي هذا التوسع في إطار خططنا لترسيخ حضور بوما في الإمارات بحلول عام 2024."
يقدم متجر بوما الجديد مساحة مخصصة لعرض تشكيلة "سيليكت"، ما يمنح محبي العلامة التجارية فرصة فريدة للاستمتاع بمجموعة متميزة من الملابس والإكسسوارات الحصرية التي تم ابتكارها بالتعاون مع علامات تجارية رياضية مرموقة مثل فنتي، بليجرز، ورهويجي. وتشمل هذه المنتجات مجموعة متنوعة تلبي احتياجات الجميع بمختلف الأعمار والاهتمامات.
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