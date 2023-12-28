ميرسك الدنماركية تعلن عن توجيه السفن عبر قناة السويس والبحر الأحمر

(MENAFN
) أعلنت العملاقة الدنماركية في مجال الشحن، ميرسك، يوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر, عن نيتها لتوجيه العديد من سفن الحاويات عبر قناة السويس والبحر الأحمر خلال الأسابيع القادمة, وتمثل هذه الخطوة تغييرًا كبيرًا في استراتيجيتهم التشغيلية، خصوصًا مع تعليق ميرسك لأنشطتها البحرية في هذه المنطقة مؤخرًا بسبب زيادة المخاطر المرتبطة بالهجمات.
كما قامت العديد من شركات الشحن العالمية الرائدة بتحويل سفنها بعيدًا عن هذه المسارات مع استئناف ميرسك لنشاطها في منطقة البحر الأحمر, وقد تأثرت هذه الخطوة بشكل كبير بتصعيد الهجمات من قبل جماعة الحوثيين في اليمن، مما أثر على تدفقات التجارة العالمية.
كان لقرار ميرسك تأثيرًا فوريًا على أداءها المالي، حيث انخفضت أسهمها بنسبة 5 بالمئة بحلول الساعة 1330 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء, ويعكس هذا الانخفاض بعض المكاسب التي حققتها الشركة في الأسبوع السابق, وتشير التحليلات إلى أن اختيار ميرسك لاستخدام مسارات أقصر عبر قناة السويس بدلاً من الرحلات الطويلة حول أفريقيا قد يؤدي إلى تغييرات في أسعار الشحن وتأثير على الاتجاهات السوقية.
كذلك شعرت الشركات الكبرى الأخرى في صناعة الشحن بتأثير هذا القرار, وشركات مثل هاباغ لويد شهدت انخفاضًا بنسبة 6 في المائة في قيمة أسهمها، بينما شهدت فرونت لاين وهواغ أوتو لاينرز انخفاضات بنسبة 5.3 في المائة و3 في المائة على التوالي.
في حين ألمحت ميرسك إلى إمكانية استئناف مسارات البحر الأحمر لكلا الاتجاهين الشرقي والغربي في وقت سابق في 24 ديسمبر, وأشارت الشركة إلى جهود عسكرية مقدمة من قبل الولايات المتحدة بهدف حماية السفن التجارية من تهديدات الحوثيين المحتملة. ومع ذلك، لم تقدم ميرسك تفاصيل محددة حول الخطط أو الإجراءات الأمنية المتعلقة بالتركيز المجدد على منطقة البحر الأحمر.
MENAFN28122023000045015682ID1107664336
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.