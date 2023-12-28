أسعار النفط تستقر رغم توترات البحر الأحمر والأحداث العالمية

(MENAFN
) بقيت أسعار النفط ثابتة على الرغم من التوترات في البحر الأحمر والأحداث العالمية, وأظهرت سوق يوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر, تغيرات طفيفة في أسعار النفط, حيث تابع المستثمرون بعناية التطورات في منطقة البحر الأحمر. وأفاد تقرير حديث من رويترز بانخفاض طفيف في مستقبلات النفط الخام من نوع برنت بنسبة 0.1 بالمئة, لتستقر عند 81.02 دولار للبرميل، بينما انخفضت مستقبلات النفط الخام من نوع الغرب التكساس الأمريكي بنسبة 0.2 بالمئة, لتغلق عند 75.45 دولار للبرميل.
كما يأتي هذا الاستقرار بعد جلسة سابقة شهدت ارتفاعًا في أسعار النفط بنسبة تزيد على 2 بالمئة, وقد تم تحفيز هذا الارتفاع بسبب المخاوف من استمرار هجمات على السفن في البحر الأحمر التي قد تعرقل الأنشطة البحرية, بالإضافة إلى ذلك، توقع المشاركون في السوق عن إمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل الولايات المتحدة، مما قد يعزز من النمو الاقتصادي ويزيد من الطلب على الوقود.
كذلك قررت شركات الشحن الكبرى, على الرغم من التوترات المستمرة في البحر الأحمر، مثل الشركة الدنماركية "ميرسك"، والشركة الفرنسية "سي إم إيه سي جي إم"، استئناف عملياتها في المنطقة, ويأتي هذا القرار بعد إنشاء قوة متعددة الجنسيات بهدف ضمان الأمان في منطقة البحر الأحمر, وتنتظر الصناعة الآن قرارًا من الشركة الألمانية "هاباغ لويد" حول استئناف عملياتها في المنطقة.
في حين تؤثر الأعمال العسكرية من قبل إسرائيل في قطاع غزة على المشهد الاقتصادي، مع توقعات بأن هذه الأحداث قد تؤثر على أسعار النفط. وفي الوقت نفسه، هناك تكهنات مستمرة حول إمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024، مما قد يحفز النمو الاقتصادي ويزيد من الطلب العالمي على النفط.
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