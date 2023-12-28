17 شهيدا باستهداف منازل وسط غزة الليلة الماضية
التاريخ
12/28/2023 3:14:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكد مصدر طبي فلسطيني استشهاد 17 فلسطينيا منذ الليلة الماضية إثر غارات إسرائيلية استهدفت منازل وسط قطاع غزة.
واعلنت صحة غزة مساء يوم أمس ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة إلى 21110 والجرحى إلى 55243 منذ بدء العدوان الاسرائيلي في الـ 7 من اكتوبر الماضي
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