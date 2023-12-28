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17 شهيدا باستهداف منازل وسط غزة الليلة الماضية

12/28/2023 3:14:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد مصدر طبي فلسطيني استشهاد 17 فلسطينيا منذ الليلة الماضية إثر غارات إسرائيلية استهدفت منازل وسط قطاع غزة.

واعلنت صحة غزة مساء يوم أمس ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة إلى 21110 والجرحى إلى 55243 منذ بدء العدوان الاسرائيلي في الـ 7 من اكتوبر الماضي

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