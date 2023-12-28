خبراء عسكريين: قوات حرس الحدود تمتلك أجهزة رقابة متطورة وأسلحة نوعية للتعامل مع تجار ومهربي المخدرات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقع الخبير العسكري والاستراتيجي، والقائد السابق للمنطقة العسكرية الشرقية بالقوات المسلحة الأردنية اللواء الركن المتقاعد عبدالله الحسنات استمرار الحملات الأمنية على تجار ومهربي المخدرات في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة المقبلة.



وقال الحسنات اليوم الخميس، عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على راديو هلا"، إن العملية الأخيرة التي قبضت فيها القوات المسلحة على عدد من المهربين على الحدود الشمالية حصلت فيها على كم كبير من المعلومات المهمة حول أماكن تواجد المهربين وتجار المخدرات داخل المملكة وهو ما بدأنا نشاهده في الحملات الأمنية بمنطقة الرويشد وأن الأردن يواصل ضربهم في كل مكان وأي وقت يحاولون فيه عبور الحدود.



وأضاف أن القوات المسلحة تحاول القبض على تجار ومهربي المخدرات أحياء للحصول على المعلومات منهم حول العمليات التي يقومون بتنفيذها والأشخاص الذين يتعاملون معهم بالداخل الأردني وهو ما يفسر طول مدة الاشتباكات التي امتدت إلى 14 ساعة وتم على إثرها اعتقال عدد منهم أحياء، لافتا إلى أن قوات حرس الحدود تقوم بجهد كبير على الحدود الشمالية في صد محاولات التسلل والتهريب وخاصة بالفترة الأخيرة.

وأشار الحسنات إلى طبيعة المنطقة الجغرافية على الحدود الشمالية وصعوبة تضاريسها وهو الأمر الذي يستغله التجار والمتسللين الذين يحاولون الاختباء في الأودية واستغلال ظروف الضباب والغبار في تلك المنطقة وخاصة في فصل الشتاء وحتى بداية الربيع حيث يتشكل الضباب هناك، لافتا إلى القدرات التكنولوجية التي لدى حرس الحدود التي تسمح بمراقبة الحدود على طول امتدادها بـ360 درجة والمناظير وأجهزة المراقبات النهارية والليلية والأسلحة المتطورة من المدفعية وسلاح الجو والطائرات المسيرة للرقابة والطائرات المسلحة.



وبيّن أن هناك شبكات مخدرات تستهدف الأردن ومدعومة من قبل دول وميليشيات إيرانية وتبدأ عملية التهريب من المصنع ومن ثم إلى التاجر الذي يقوم بنقلها إلى مناطق قريبة من الحدود الأردنية بواسطة الآليات الحديثة ومن ثم تبدأ عمليات الاستخبارات لديهم من خلال اختيار المكان والوقت المناسبين للقيام بعملية التهريب ويتم ذلك باستخدام مختلف الأسلحة والآليات المتطورة بما فيها الآليات المفخخة.



من جهته أكد الخبير العسكري والاستراتيجي ومساعد رئيس هيئة الأركان الأسبق بالقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي اللواء الركن المتقاعد محمد سالم جرادات أن التنسيق بين القوات المسلحة ومديرية الأمن العام يهدف للقضاء على آفة المخدرات ومن خلاله يتم الوصول لنتائج قوية وحاسمة في هذا الملف.



وقال جرادات اليوم الخميس عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن القوات المسلحة لديها من الأسلحة النوعية وأجهزة متطورة للرقابة وكشف الحدود بشكل كامل ورصد أي خطر قد يستهدف أمن وحدود المملكة بالإضافة إلى الاحترافية في التعامل مع كافة العوامل والتطورات على الحدود وهي قادرة على ضرب واستهداف المهربين والتجار في أي مكان من خلال رصدهم على أجهزة الرقابة والمناظير النهارية والليلية.



وأضاف أن جلالة الملك عبدالله الثاني وضمن خطة طويلة المدى عمل على تحديث القوات المسلحة وتعزيزها بالأسلحة ومختلف تكنولوجيا الرقابة والرصد على الحدود لضمان أمن الأردن وحماية المواطن الذي يعد أولوية لدى الدولة، داعيا المواطنين الذين يمتلكون أي معلومات حول تجار ومهربي المخدرات إلى الإبلاغ عنهم لحماية المجتمع من آفة المخدرات التي تهدد استقراره في حال تسربت إليه.



وأوضح جرادات أن عصابات التهريب تحاول استغلال كافة الظروف والعوامل للتهريب بما فيها الظروف الجغرافية وعوامل الطقس وخاصة الضباب في فصل الشتاء، مشددا على أن القوات المسلحة الأردنية لهم بالمرصاد في أي مكان وزمان.