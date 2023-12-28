الاحتلال يستهدف مستشفى الهلال الأحمر 3 مرات خلال ساعة

الاحتلال يستهدف مستشفى الهلال الأحمر 3 مرات خلال ساعة
التاريخ
12/28/2023 3:14:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
افاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد 12 فلسطينيين وإصابة 12 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب مستشفى الأمل التابع له في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأكد أن هذا الاستهداف الثالث لمحيط المستشفى خلال أقل من ساعة.
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