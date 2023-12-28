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الاحتلال يستهدف مستشفى الهلال الأحمر 3 مرات خلال ساعة

12/28/2023 3:14:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - افاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد 12 فلسطينيين وإصابة 12 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب مستشفى الأمل التابع له في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأكد أن هذا الاستهداف الثالث لمحيط المستشفى خلال أقل من ساعة.




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