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24 طائرة أرسلتها الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية إلى غزة منذ بدء العدوان

12/28/2023 3:14:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية، الخميس، إنها أرسلت منذ بداية أزمة الحرب على غزة 24 طائرة مساعدات إنسانية إلى غزة.


وأضافت في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذه الطائرات حملت على متنها مساعدات إغاثية متنوعة بحسب قائمة الاحتياجات التي ترد الهيئة بشكل مستمر من داخل غزة.


وأوضحت أن هذه المساعدات تأتي بالشراكة والتعاون مع عدد من الجهات والشركاء وبفضل التبرعات، حيث انطلقت هذه الطائرات من مطار ماركا العسكري إلى مطار العريش في مصر ليتم إدخالها إلى الأهل في غزة من خلال معبر رفح.


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