24 طائرة أرسلتها الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية إلى غزة منذ بدء العدوان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية، الخميس، إنها أرسلت منذ بداية أزمة الحرب على غزة 24 طائرة مساعدات إنسانية إلى غزة.
وأضافت في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذه الطائرات حملت على متنها مساعدات إغاثية متنوعة بحسب قائمة الاحتياجات التي ترد الهيئة بشكل مستمر من داخل غزة.
وأوضحت أن هذه المساعدات تأتي بالشراكة والتعاون مع عدد من الجهات والشركاء وبفضل التبرعات، حيث انطلقت هذه الطائرات من مطار ماركا العسكري إلى مطار العريش في مصر ليتم إدخالها إلى الأهل في غزة من خلال معبر رفح.
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