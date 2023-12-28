Thursday, 28 December 2023 11:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القسام تستهدف آلية إسرائيلية بمخيم البريج

12/28/2023 3:14:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها استهدفت جرافة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في مخيم البريج وسط قطاع غزة.


ويشهد مخيم البريج اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال منذ أمس الأربعاء.


MENAFN28122023000208011052ID1107664317

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث