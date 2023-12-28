القسام تستهدف آلية إسرائيلية بمخيم البريج

القسام تستهدف آلية إسرائيلية بمخيم البريج
التاريخ
12/28/2023 3:14:56 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها استهدفت جرافة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في مخيم البريج وسط قطاع غزة.
ويشهد مخيم البريج اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال منذ أمس الأربعاء.
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