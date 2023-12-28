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الاحصاء: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% في الربع الثالث من العام الجاري

12/28/2023 3:14:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN - أظهرت بيانات رسمية، صدرت اليوم الخميس، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الأسعار الثابتة بنسبة 3% في فلسطين، خلال الربع الثالث 2023، مقارنة بالربع المناظر في العام 2022.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث بنسبة 1% بالمقارنة مع الربع السابق من نفس العام، إذ بلغت أعلى نسبة ارتفاع لنشاط التعدين، والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء بنسبة 6%، ثم نشاط الإنشاءات بنسبة 5%، ثم نشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 3%، ثم نشاط الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 2%، ثم نشاط الخدمات بنسبة 0.3%.

وأشار إلى أن هذا الارتفاع قابله انخفاض لنشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 10%، ثم نشاط الإدارة العامة والدفاع بنسبة 6%، ثم نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية بنسبة 4%، ثم نشاط النقل والتخزين بنسبة 0.3%.

ولفت "الإحصاء" إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث بلغت بالأسعار الثابتة والتي تستثني أثر الموسمية في الضفة الغربية 3.346 مليون دولار، وفي قطاع غزة 672 مليون دولار، مع الإشارة إلى أن سنة الأساس هي عام 2015.

وتابع أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 773 دولار خلال الربع الثالث مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.5% بالمقارنة مع الربع الثاني، إذ بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بالأسعار الثابتة 1.129 دولار خلال الربع الثالث، بنسبة انخفاض بلغت 0.1% مقارنة مع الربع الثاني/ أما في قطاع غزة فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 301 دولار خلال الربع الثالث، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 4% مقارنة مع الربع الثاني.

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