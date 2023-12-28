الاحصاء: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% في الربع الثالث من العام الجاري

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN - أظهرت بيانات رسمية، صدرت اليوم الخميس، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الأسعار الثابتة بنسبة 3% في فلسطين، خلال الربع الثالث 2023، مقارنة بالربع المناظر في العام 2022.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث بنسبة 1% بالمقارنة مع الربع السابق من نفس العام، إذ بلغت أعلى نسبة ارتفاع لنشاط التعدين، والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء بنسبة 6%، ثم نشاط الإنشاءات بنسبة 5%، ثم نشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 3%، ثم نشاط الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 2%، ثم نشاط الخدمات بنسبة 0.3%.
وأشار إلى أن هذا الارتفاع قابله انخفاض لنشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 10%، ثم نشاط الإدارة العامة والدفاع بنسبة 6%، ثم نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية بنسبة 4%، ثم نشاط النقل والتخزين بنسبة 0.3%.
ولفت "الإحصاء" إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث بلغت بالأسعار الثابتة والتي تستثني أثر الموسمية في الضفة الغربية 3.346 مليون دولار، وفي قطاع غزة 672 مليون دولار، مع الإشارة إلى أن سنة الأساس هي عام 2015.
وتابع أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 773 دولار خلال الربع الثالث مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.5% بالمقارنة مع الربع الثاني، إذ بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بالأسعار الثابتة 1.129 دولار خلال الربع الثالث، بنسبة انخفاض بلغت 0.1% مقارنة مع الربع الثاني/ أما في قطاع غزة فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 301 دولار خلال الربع الثالث، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 4% مقارنة مع الربع الثاني.
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