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استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس

12/28/2023 3:14:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- استشهد شاب، اليوم الخميس متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل عشرة أيام
خلال اقتحام مدينة نابلس.

وأعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد المواطن طارق الشخشير (21 عاما) متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها خلال مواجهات اندلعت بعد اقتحام قوات الاحتلال لأحياء عدة من المدينة في الثامن عشر من شهر كانون أول الجاري.

وباستشهاد الشاب الشخشير اليوم يرتفع عدد الشهداء إلى 314 شهيدا منذ بدء العدوان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر، و522 شهيدا منذ مطلع العام الجاري.

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