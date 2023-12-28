استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- استشهد شاب، اليوم الخميس متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل عشرة أيام
خلال اقتحام مدينة نابلس.
وأعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد المواطن طارق الشخشير (21 عاما) متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها خلال مواجهات اندلعت بعد اقتحام قوات الاحتلال لأحياء عدة من المدينة في الثامن عشر من شهر كانون أول الجاري.
وباستشهاد الشاب الشخشير اليوم يرتفع عدد الشهداء إلى 314 شهيدا منذ بدء العدوان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر، و522 شهيدا منذ مطلع العام الجاري.
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