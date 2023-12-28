إيران:“طوفان الأقصى” فلسطينية بالكامل وليست انتقاما لسيلماني

MENAFN - Palestine News Network ) طهران/PNN- قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، إن عملية طوفان الأقصى كانت عملية فلسطينية تامة وتم تنفيذها من قبل الفلسطينيين أنفسهم.

وأضاف سلامي أن“عملية طوفان الأقصى تم تنفيذها دون أي دعم خارجي، وهي رد فعل على 75 عاما من الظلم، وهي جواب على ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية”.

وأكد أن“طوفان الأقصى” لم تكن انتقاما لقاسم سليماني، مؤكدا:“نحن من سينتقم له”.

وبيّن أن“عملية طوفان الأقصى فلسطينية بالكامل، وحماس والجهاد الإسلامي تنتجان السلاح في الداخل”.

وأشار سلامي إلى أن كيان الاحتلال“يتكبد خسائر كبيرة وهذا ثمن يدفعه من يحتلون أراضي الآخرين. خسائر إسرائيل في غزة تتزايد يوميا ولا يمكنها تحمل الحرب لمدة طويلة”.

كما أكد:“لن نسكت عن اغتيال أبنائنا وسنثأر لهم بشكل قاس، وانتقامنا لأبنائنا لن يكون غير إنهاء وجود الكيان الإسرائيلي”.

وكانت حركة“حماس” قد نفت الأربعاء، تصريحات متحدث باسم“الحرس الثوري الإيراني” بشأن علاقة عملية“طوفان الأقصى” والانتقام لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

وجاء في بيان للحركة، وصلت منه نسخة لـ”القدس العربي”، أن حركة المقاومة الإسلامية“حماس” تنفي“صحة ما ورد على لسان المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية، العميد رمضان شريف: في ما يخص عملية طوفان الأقصى ودوافعها”.

وأضاف البيان:“وقد أكدنا مراراً دوافع وأسباب عملية طوفان الأقصى، وفي مقدمتها الأخطار التي تهدد المسجد الأقصى”.

وختم:“كما نؤكد أن كل أعمال المقاومة الفلسطينية تأتي رداً على وجود الاحتلال وعدوانه المتواصل على شعبنا ومقدساتنا”.

وكان المتحدث باسم“الحرس الثوري الإيراني” رمضان شريف، صرح، في وقت سابق الأربعاء، بأن“عملية طوفان الأقصى كانت إحدى عمليات الانتقام لاغتيال قاسم سليماني، وأن هذه الانتقامات ستبقى مستمرة”.



