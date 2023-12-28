أستراليا تؤكد مقتل اثنين من مواطنيها في لبنان بغارة إسرائيلية

MENAFN - Palestine News Network ) كانبرا/PNN- أكدت أستراليا اليوم الخميس مقتل اثنين من مواطنيها في ضربة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان، مشيرة إلى أنها تحقق في مزاعم "حزب الله" بأن أحدهما كان على صلة بالجماعة المسلحة.

وأكد مارك دريفوس القائم بأعمال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي أننا "سنواصل التحقيق بشأن هذا الشخص بالتحديد الذي ادعى حزب الله أنه على صلة به"، مشيرا إلى أن "حزب الله أعلن أن هذا الأسترالي هو أحد مقاتليه. تحقيقاتنا مستمرة".

ولفت دريفوس إلى أن حزب الله "منظمة إرهابية مدرجة في أستراليا ويعتبر تقديم الدعم المالي لها أو القتال في صفوفها جريمة لأي أسترالي".

وذكر موقع "ليبانون 24" بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت قرابة الساعة 11 من مساء الثلاثاء على منزل مواطن من آل بزي وسط مدينة بنت جبيل واستهدفته بصاروخ أرض- جو ما أدى إلى مقتل كل من ابراهيم بزي وزوجته شروق حمود وشقيقه علي، فيما نجا والده.

وفي وقت لاحق، نعى "حزب الله" في بيان علي بزي، قائلا: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي أحمد بزي "قاسم" من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".



