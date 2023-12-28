أستراليا تؤكد مقتل اثنين من مواطنيها في لبنان بغارة إسرائيلية

(MENAFN
- Palestine News Network )
كانبرا/PNN- أكدت أستراليا اليوم الخميس مقتل اثنين من مواطنيها في ضربة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان، مشيرة إلى أنها تحقق في مزاعم "حزب الله" بأن أحدهما كان على صلة بالجماعة المسلحة.
وأكد مارك دريفوس القائم بأعمال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي أننا "سنواصل التحقيق بشأن هذا الشخص بالتحديد الذي ادعى حزب الله أنه على صلة به"، مشيرا إلى أن "حزب الله أعلن أن هذا الأسترالي هو أحد مقاتليه. تحقيقاتنا مستمرة".
ولفت دريفوس إلى أن حزب الله "منظمة إرهابية مدرجة في أستراليا ويعتبر تقديم الدعم المالي لها أو القتال في صفوفها جريمة لأي أسترالي".
وذكر موقع "ليبانون 24" بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت قرابة الساعة 11 من مساء الثلاثاء على منزل مواطن من آل بزي وسط مدينة بنت جبيل واستهدفته بصاروخ أرض- جو ما أدى إلى مقتل كل من ابراهيم بزي وزوجته شروق حمود وشقيقه علي، فيما نجا والده.
وفي وقت لاحق، نعى "حزب الله" في بيان علي بزي، قائلا: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي أحمد بزي "قاسم" من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".
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