إدراج 5 شركات صرافة في الضفة الغربية على القائمة السوداء

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- أعلن وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت أنه سيصنف خمسة مكاتب صرافة في الضفة الغربية منظمات إرهابية بسبب "التحويلات المالية" لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.
وبحسب التقارير الإعلامية الإسرائيلية، فقد داهمت القوات الإسرائيلية بناء على أوامر من غالانت، مكاتب الصرافة في الضفة الغربية، واعتقلت 20 شخصا على خلفية "تحويل أموال إلى منظمات إرهابية فلسطينية".
وأفادت إذاعة الجيش بأنه تم الاستيلاء على حوالي 10 ملايين شيكل (2.8 مليون دولار) من تسعة فروع لشركات الصرافة الخمس.
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"
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