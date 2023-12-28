إدراج 5 شركات صرافة في الضفة الغربية على القائمة السوداء

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أعلن وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت أنه سيصنف خمسة مكاتب صرافة في الضفة الغربية منظمات إرهابية بسبب "التحويلات المالية" لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.

وبحسب التقارير الإعلامية الإسرائيلية، فقد داهمت القوات الإسرائيلية بناء على أوامر من غالانت، مكاتب الصرافة في الضفة الغربية، واعتقلت 20 شخصا على خلفية "تحويل أموال إلى منظمات إرهابية فلسطينية".

وأفادت إذاعة الجيش بأنه تم الاستيلاء على حوالي 10 ملايين شيكل (2.8 مليون دولار) من تسعة فروع لشركات الصرافة الخمس.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"