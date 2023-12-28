الوعي تجاه مصادر المعلومات

مع تسارع الأحداث في مختلف الملفات التي تهم الإنسانية، وفي ظل التطورات التكنولوجية والأدوات الإعلامية الحديثة، وتقدم وسائل نقل المعلومات بأنواعها، وترامي أطراف المحتوى الرقمي في جميع اتجاهاته في عالمنا الحديث، أصبح البعض لا يمكنه أن يميز بين الأخبار الحقيقية والمغلوطة، لأسباب عدة ومن أشدها خطورة وتأثيراً ما يقوم به الإعلام الموجه من التضليل وفبركة الحقائق من خلال توظيف القنوات والمنصات بهدف تضليل المشاهد والمتابع لاسيما ممن قل وعيه وإدراكه لكسب تعاطفهم وسهولة توجيههم لغايات تخدم أجندات وتوجهات معينة.

وفي واقعنا أصبحت الحرب المعلوماتية في ذروتها وستزداد في المستقبل، ويتفاوت مستوى تأثيرها وحدّته اعتماداً على مستوى الحصانة الفكرية والعلمية والثقافية لدى الأفراد والمجتمعات، وقد ساعد في ذلك وجود الإنترنت والأجهزة الحديثة والاتصالات العابرة للحدود من وسائل التواصل الحديثة والمتطورة التي تسهم في إيصال المعلومات إلى عقول الناس في لحظات وثوانٍ معدودة في مختلف الأقطاب، ومن خلالها تمكن البعض ممن يبثون المعلومات المكذوبة والمغلفة بالشعارات البراقة السيطرة على بعض العقول عن طريق غسلها بالمعلومات المغلوطة، وأصبح من السهل إقناع البعض بها.

من هنا أيها القارئ الكريم، تقع على عاتقك مسؤولية كبيرة من خلال الحرص على رفع مستوى ثقافتك ومهاراتك الذاتية التي تزيدك وعياً وحكمةً تجاه التعامل والتفاعل مع مختلف مصادر التلقي والوسائل الحديثة، ومن الحكمة أن يتحرى المتلقي مصادر الأخبار بدقة، ويعتمد على المنصات والقنوات المرئية والمسموعة والمكتوبة التي عرفت بالمصداقية ونقل الحقائق دون فبركتها، وأن يكون على قدر عالي من الدراية ومدركاً لما يحدث من حوله، وألا يتناقل الأخبار بمجرد وصولها إليه.



من الفطنة والرجاحة العقلية أن يتم إخضاع الأخبار والمعلومات المتناقلة لمعايير التثبت والتمحيص ليتم أثباتها أو نفيها جزئياً أو كلياً، وإذا افترضنا أن الخبر كان صحيحاً، فعلى المتلقي أن يتعامل معه بحكمة ويقف مع نفسه يسألها، هل في نشره فائدة أم لا؟، فالعاقل يحرص دائماً على الخير ولا يأخذ كل ما يقال أو يشاهد بالعاطفة والحماسة، بل نحتاج أن نتعامل إلى كافة الأمور بتعقل وحكمة وفطانة.

وللإشاعات والأخبار المكذوبة والمغلوطة آثار ضارة على مستوى الأفراد والمجتمعات من خلال إحداث البلبلة والإضرابات وعدم الاستقرار، وظهور التأويلات المغلوطة واللغط والقيل والقال، وكل ذلك ينتج عن الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا الحديثة وبرامج التواصل الاجتماعي، ويفرح بذلك الأعداء لانهم وجدوا من يحقق أهدافهم دون مشقة وعناء من خلال مساعدتهم في النشر بقصد أو من غير قصد؛ انتبه!!

للأسرة دور بارز في مواجهة المعلومات المغلوطة، بداية من حرص الوالدين على رفع مستواهم المعرفي التكنولوجي، والاطلاع على الوسائل الحديثة ومعرفة إيجابياتها وسلبياتها، ومواكبة مستجدات الوسائل المعلوماتية والتعامل الصحيح معها، بالتالي ينعكس ذلك على الأبناء من خلال زيادة وعيهم الذي يساعدهم في المقدرة على تصنيف المعلومات وتمييز صحيحها من سقيمها.



وتسهم التوعية الوالدية في الحصانة الذاتية لكل فرد من أفراد الأسرة، حتى يكون سداً منيعاً في وجه المعلومات المغلوطة، وحتى يميز بين الأخبار السليمة والمسمومة، وذلك من خلال تتبع وتحري مصادر المعلومات، ومدى مصداقيتها، والآثار المترتبة عليها.

كما أن الفضول غير المنضبط من خلال متابعة القنوات المعلوماتية والنظر الكثير في البرامج المختلفة والمواقع المتعددة، لا سيما المتابعة السلبية العشوائية، فإنها أسباب لسوء الصحة النفسية لدى الفرد وإضاعة الأوقات بلا فائدة، وقد يتولد لدى المتابع مع كثرة متابعته لهذه القنوات التأثر بها والانسياق خلفها فيكون بذلك قد وقع في مصيدة المتربصين ويصبح أداة لتمرير أجنداتهم دون وعي.



فعلينا أن نحرص على متابعة القنوات الرسمية والموثوقة واستقاء الأخبار منها، حتى لا يتلاعب بنا المتربصين والمتصيدين، وينتج عن ذلك محافظتنا على صحتنا النفسية وطمأنينتنا القلبية من خلال المتابعة الإيجابية للوسائل المعلوماتية المختلفة، ومن المهم أن نستثمر أوقاتنا فيما يعود علينا بالنفع ويرتقي بنا، من الجميل أن يبتعد الإنسان عن كل شأن لا يعنيه، وأن يحفظ لسانه عن كل أمر لا يجيد التحدث به، وأن يسخر وقته وطاقته وجهده في الجوانب التي تعود عليه بالخير سواء على نفسه أو أسرته أو مجتمعه، فهنا تكمن السعادة وتتحقق المنافع.