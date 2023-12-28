بعد 10 سنوات من اختفائها وعلى متنها 239 راكباً .. مفاجأة مدوية بشأن الطائرة الماليزية

أكد ضابط بحري سابق أمضى 12 شهرًا في البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة MH370، أنها تحطمت عمدًا في منطقة لم يتم البحث فيها مطلقًا في أعماق المحيط الهندي.

وتم تجنيد بيتر وارنغ، 41 عامًا، في جهود البحث للعثور على 239 شخصًا على متن الرحلة MH370 بعد ستة أشهر من اختفائها في 8 مارس 2014.

ويعتقد أن الطائرة سقطت في جنوب المحيط الهندي، لكن العديد من عمليات البحث المدعومة من الحكومة والخاصة على مدى ما يقرب من 10 سنوات فشلت في العثور على أي معلومات جوهرية، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

وتفيد الرواية الرسمية بأن زهاري أحمد شاه، قائد الطائرة، قام بانعطاف مفاجئ للخلف بعد أقل من ساعة من الرحلة، قبل أن تهبط في المحيط الهندي بالقرب من منطقة تعرف باسم القوس السابع.

لكن وارنغ، الخبير في رسم خرائط قاع البحر، يعتقد أن الطائرة MH370 تحطمت عمدا في منطقة تعرف باسم منطقة صدع جيلفينك، على بعد حوالي ألف ميل من القوس السابع.

وقال لصحيفة ذا صن إن المحققين عملوا بشكل خاطئ على افتراض أن الطائرة كانت خارج سيطرة شاه بعد اتصالها الأخير بالسلطات في 8 مارس 2014.

أعتقد أن فريق البحث ربما أخطأ في افتراض أن الطائرة لم تكن تحت السيطرة في النهاية، "كنا نأخذ هذا على محمل الجد أثناء البحث، حيث إن الطائرة ربما ظلت تحت السيطرة بشكل أو بآخر بعد عبورها منطقة القوس السابع". بمجرد حدوث ذلك، فهذا يعني أن الطائرة ربما كانت في الجنوب.

وأضاف إذا كانت الطائرة لا تزال تحت السيطرة عند القوس السابع، فإن حجم المحيط الهندي الذي يمكن أن تصل إليه كبير جدًا بشكل لا يمكن تصوره لدرجة أنك لن تكون قادرًا على تحمل تكاليف البحث فيه بالكامل، مؤكداً هناك الكثير من الجهد الضائع في البحث في المناطق الخاطئة.

ويقول إنه يصدق نظرية سايمون هاردي، خبير طائرات بوينغ 777، الذي يفترض أن شاه انتحر وقاد الطائرة عمدًا نحو منطقة صدع جيلفينك.

وأكد هاردي، الذي شارك في جهود البحث في الأشهر الأخيرة، إنه اقترح أنه طار إلى الصدع، الذي يبلغ عمقه حوالي نصف ميل وعرضه سبعة أميال في قاع البحر، مع العلم أنه سيكون من الصعب العثور عليه.

ويعتقد هاردي أن شاه كان يسيطر على الطائرة عندما سقطت على بعد حوالي 1500 ميل قبالة الساحل الغربي لأستراليا.

يذكر أن شاه، المفقود والمفترض أنه مات مع جميع الركاب على متن الطائرة، متهم بالتخطيط للقتل بسبب مشاكل شخصية.

وتشير بعض النظريات إلى أنه أغلق مساعد الطيار الخاص به خارج قمرة القيادة، وأغلق جميع الاتصالات، وقام بخفض ضغط المقصورة الرئيسية ثم قام بتعطيل الطائرة حتى تستمر في الطيران على الطيار الآلي حتى نفاد الوقود.

وقالت شائعات في كوالالمبور إن مشاكله الشخصية شملت انفصاله عن زوجته فيزا خان، وغضبه من الحكم على "سياسي بارز" أحد أقربائه، قبل وقت قصير من صعوده على متن الطائرة.

لكن زوجة الطيار نفت بغضب أي مشاكل شخصية، وقال أفراد الأسرة الآخرون وأصدقاؤه إنه رجل عائلة مخلص ويحب وظيفته.

قال بيتر في البودكاست الخاص به، إن نجاح فريق البحث تم قياسه بمساحة المحيط التي قاموا بمسحها، وليس بما إذا كانت منطقة البحث صحيحة.

وأضاف: "كان من الواضح بالنسبة لي أنه بغض النظر عن الأدلة الجديدة التي ظهرت أو التحليل الجديد الذي تم إجراؤه، فإن مربع منطقة البحث سيبقى كما هو".

وبعد أن شعر بالإحباط، ترك المشروع ليتولى منصبًا جديدًا في سبتمبر 2015. كما انتقد تجاهل فريق البحث لبروتوكولات السلامة.

وقال ضابط البحرية السابق: "يمكن القول إن هذه هي المنطقة الأكثر وعورة في المحيط من حيث الحالة البحرية في العالم، فالسفن تتحرك ببطء شديد بحيث يمكنك المشي بشكل أسرع".

لم تكن السفينة تتحرك ببطء شديد فحسب، وهو ما لا تفعله في الأحوال الجوية السيئة، ولكنهم كانوا يسحبون معدات البحث خلفهم والذي كان على عمق ميلين في الماء.

وأكد "إنه أمر خطير حقًا، لقد كنا محظوظين جدًا لأنه لم يتعرض أحد للأذى أو القتل، وقد أزعجني أننا كنا مستهترين جدًا بسلامة الطاقم".

وأضاف وارنغ أن البحث كان متسرعًا وتم إجراؤه بشكل غير صحيح، نظرًا للضغوط الهائلة على الحكومة الماليزية للعثور على الطائرة في أسرع وقت ممكن، مشيرا "كان هناك الكثير من الضغط السياسي من أجل تحديد معالم، وكان جزء من وظيفتي هو تقديم تقرير كل يوم عن مقدار منطقة البحث التي تم تغطيتها في اليوم السابق.