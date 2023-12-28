Thursday, 28 December 2023 11:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شرطة أبوظبي تكرم منتسبيها المتميزين لجهودهم في مكافحة الجريمة

12/28/2023 3:00:47 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كرمت مديرية شرطة العين في قطاع الأمن الجنائي بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي منتسبيها المتميزين من إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة المربعة تقديراً لإسهاماتهم الريادية في مكافحة الجريمة، وعدد من المنتسبين المتميزين من قسم شؤون التحقيق في المديرية تقديـراً لأدائهم المتميز في مجالات العمل وذلك ضمن مبادرة (ما قصرتوا) لعام 2023.

وأوضح العميد جمعة سالم الكعبي مدير مديرية شرطة العين بأن التكريم يأتي استمراراً لنهج شرطة أبوظبي في تحفيز المتميزين للإسهام بفعالية في دفع مسيرة العمل والانجاز والتطوير وتحقيق الريادة وذلك ضمن رؤيتها الاستراتيجية في" أن تكون أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان".

وأعرب عن تمنياته للمكرمين بمزيد من التقدم والنجاح في أدائهم ومواصلة جهودهم في تحقيق الإنجازات.


تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN28122023000110011019ID1107664271

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث