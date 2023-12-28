شرطة أبوظبي تكرم منتسبيها المتميزين لجهودهم في مكافحة الجريمة

كرمت مديرية شرطة العين في قطاع الأمن الجنائي بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي منتسبيها المتميزين من إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة المربعة تقديراً لإسهاماتهم الريادية في مكافحة الجريمة، وعدد من المنتسبين المتميزين من قسم شؤون التحقيق في المديرية تقديـراً لأدائهم المتميز في مجالات العمل وذلك ضمن مبادرة (ما قصرتوا) لعام 2023.

وأوضح العميد جمعة سالم الكعبي مدير مديرية شرطة العين بأن التكريم يأتي استمراراً لنهج شرطة أبوظبي في تحفيز المتميزين للإسهام بفعالية في دفع مسيرة العمل والانجاز والتطوير وتحقيق الريادة وذلك ضمن رؤيتها الاستراتيجية في" أن تكون أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان".

وأعرب عن تمنياته للمكرمين بمزيد من التقدم والنجاح في أدائهم ومواصلة جهودهم في تحقيق الإنجازات.





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