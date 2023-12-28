مدير المنتخب الوطني لكرة القدم: الأجواء الإيجابية في «معسكر أبوظبي» دافع كبير قبل «الآسيوية»

أكد ياسر سالم، مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن الأجواء الإيجابية التي يعيشها المنتخب حاليا في معسكره المقام بأبوظبي، ستشكل دافعا له للوصول إلى أبعد نقطة خلال مشاركته في نهائيات كأس آسيا 2023، المقررة إقامتها في الدوحة مطلع العام المقبل بمشاركة 24 منتخبنا.

ويتواجد منتخبنا الوطني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات إيران، وفلسطين، وهونج كونج.

وقال مدير المنتخب الوطني في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن معسكر أبوظبي، الأخير قبل خوض النهائيات، يقام وفق خطة العمل الموضوعة من المدرب باولو بينتو، وسط معنويات مرتفعة لدى اللاعبين، ورغبة كاملة في الوصول إلى الجاهزية الكاملة، خاصة مع النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب مع المدرب خلال الفترة الماضية.

ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في البطولة 14 يناير المقبل بمواجهة منتخب هونج كونج.

وأوضح ياسر سالم أن جميع اللاعبين يتنافسون خلال المعسكر لتقديم أفضل ما لديهم والظهور بالشكل الذي يتناسب مع المرحلة المقبلة، التي تتطلب بذل المزيد من الجهد، والتركيز لتحقيق الهدف المطلوب.

ويقيم المنتخب الوطني معسكره حاليا في أبوظبي على ملعب جامعة "نيويورك أبوظبي" بمشاركة 31 لاعبا، حيث يخوض وديتين الأولى أمام منتخب قيرغيزستان على استاد محمد بن زايد السبت المقبل، والثانية أمام منتخب عمان 6 يناير المقبل، على استاد آل نهيان، على أن يعلن المدرب القائمة النهائية التي ستضم 26 لاعبا عقب الودية الثانية مباشرة.

ونوه ياسر سالم بأن المنتخب الوطني يجب أن يتعامل مع كل مبارياته في مجموعته بكأس آسيا بكل جدية.





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