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هيئة أبوظبي للدفاع المدني تُفعَل 37 نقطة جديدة للإنقاذ والإطفاء

12/28/2023 3:00:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني عن تفعيل 37 نقطة جديدة للإنقاذ والإطفاء في أنحاء متفرقة في إمارة أبوظبي، بهدف تعزيز زمن الاستجابة وتعزيز الجاهزية للتعامل مع الحالات الطارئة لتوفير أعلى مستويات الحماية للمجتمع في الإمارة.

وتتوزع نقاط الإنقاذ والإطفاء الجديدة في مختلف مناطق إمارة أبوظبي بين 16 موقعاً في مدينة أبوظبي، و14 في العين، و7 في منطقة الظفرة.

وقال سعادة العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، المدير العام لهيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة: «تشكِّل هذه الخطوة جزء من خطة شاملة لتحديث منظومة الطوارئ في الإمارة وتطويرها، وهي تشمل أيضاً تدريب الكوادر البشرية وتطوير البرامج والإجراءات العملية. لتوفير أعلى مستويات الحماية للمجتمع، وتعزيز قدرات هيئة أبوظبي للدفاع المدني على التعامل مع المواقف الطارئة بكفاءة وفاعلية عالية».

وقال العقيد سالم خليفة المنصوري، مدير إدارة الإنقاذ والإطفاء المناطق الخارجية، ومدير مشروع نقاط دوريات برق: «زودت هذه النقاط الاستراتيجية مزودة بتقنيات متقدمة ومعدات متطورة لضمان تحقيق أعلى معايير الكفاءة والفعالية ما يضمن استجابة سريعة وفعّالة في حالات الطوارئ، ويسهم في تقديم الخدمات بمستوى عالٍ من الاحترافية والدقة».

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