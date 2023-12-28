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قوات إسرائيلية تقتحم محلات صرافة وتستولي على 10 ملايين شيكل بالضفة الغربية

12/28/2023 3:00:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اقتحمت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، عددا من محلات الصرافة واستولت على 10 ملايين شيكل بالضفة الغربية.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم "داهمت قوات الاحتلال عدة مناطق في مدينتي رام الله والبيرة، واقتحمت مركز المدينة (دواري المنارة والساعة)، وشارع شيرين أبو عاقلة، وشارع الحسبة، والبالوع، والطيرة، واقتحمت عددا من محلات الصرافة، واستولت على 10 ملايين شيكل".

كما اقتحمت منزل عائلة فلسطينية بالبالوع ومحلا للصرافة مملوكا لها في رام الله.

وكان فلسطيني قتل وأصيب 14 آخرون برصاص إسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في محيط دوار المنارة وسط مدينة رام الله، تخللها عملية اعتقال ثلاثة مواطنين من منازلهم.


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